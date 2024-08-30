"Как я попал в зомби-апокалипсис" - В TikTok появилось видео очередей в детской поликлинике Жодино. Белорусы ответили

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Опубликовано: 30.08.2024 14:19 , Обновлено: 30.08.2024

В TikTok опубликовали ролик, где показали очереди в детской поликлинике в Жодино Минской области в конце августа. На кадрах видно, что в коридоре находится одновременно больше 20 человек.

На видео автор уточнил, что люди стояли за талонами на прием. На ролике слышен гул и детский визг.

“Это история о том, как я попал в зомби-апокалипсис”, - написал под роликом комментатор.

“А где все были все лето? Или день рождения у всех в августе?” - задался вопросом другой, намекая на требование оформлять медсправку ко дню рождения ребенка.

Третья пользовательница TikTok рассказала следующую историю: “Сайт лег, еле заказала талоны. Потом приходит СМС, что врач ушла на больничный! Позвонила в регистратуру, сказали, что можно выписать в доврачебном [кабинете] без талона с 8 до 20 [часов]. Сын по жаре пошел к 14, но кабинет, оказалось, работает с 16. И кто виноват? Регистратура, которая предоставила информацию”.

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Другие комментаторы в основном жаловались, что “все всегда” делают медсправку “в последний момент”. “Оформить справку в школу и сад можно с весны, а у нас надо всем в последние дни августа. До этого нам некогда”, - пожаловался юзер.

“Не спали, большая часть врачей была в отпуске. Вечно не дозвониться”, - поделилась еще одна комментаторша.

Сколько медсправок нужно детям к учебному году

Ранее Telegraf.news сообщал, что в Минздраве напомнили, сколько медсправок должно быть у детей перед 1 сентября для детсада или школы. Так, дополнительно проходить медкомиссию в любое из учреждений образования перед новым учебным годом не нужно. Исключение составляют лишь первоклассники.

В ведомстве пояснили, что обращаться за справкой родителям нужно тогда, когда у ребенка близится день рождения. К примеру, если он родился 1 ноября, то пройти медкомиссию нужно до этой даты.

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Также мы писали, что в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (РЦГЭиОЗ) Беларуси рассказали об “утренних фильтрах”, которые запланировали проводить в школах страны в начале предстоящего учебного года.

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