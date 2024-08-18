"Издевательство" - Белоруска показала очередь в 6 утра перед поликлиникой в Борисове. К кому стояли?

🎥 Видео

Опубликовано: 18.08.2024 18:44 , Обновлено: 13.11.2024

Белоруска опубликовала в TikTok ролик, где показала очередь перед борисовской поликлиникой в шесть утра. По словам автора видео, там стояло в это время не меньше 17 человек.

В подписи к ролику белоруска уточнила, что это очередь в регистратуру детского отделения поликлиники № 1. “5:50 утра, и мы в очереди 17-е, чтобы взять талоны для школьной медкомиссии”, - написала она.

“Первый раз слышу. Талон для школьной медкомиссии у нас выписывает медсестра участкового педиатра. Никакой очереди, тем более с пяти утра, ждать не надо”, - рассказала комментаторша под видео.

“Один звонок в Минздрав - и проблема решена”, - ответили ей.

Другая пользовательница TikTok предположила, что если бы начали проходить медкомиссию раньше, то “было бы попроще”. “Проходите в июне - и проблем нет”, - посоветовала третья.

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“Отстоять в очереди с пяти утра, потом под кабинетом, и только для того, чтобы зайти в кабинет и врач написал “здоров” за минуту”, - описал процесс еще один юзер.

“Я на прошлой неделе, чтобы заказать талон к окулисту во 2-й поликлинике, приехала в четыре утра и была уже второй”, - поделилась опытом комментаторша.

Другая рассказала, что проходила медкомиссию в 4-й поликлинике Борисова в июле: “Пару недель назад. Медкомиссию прошла за неделю, нигде не стояла”.

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“Издевательство”, - написала третья комментаторша.

Еще одна пользовательница TikTok сообщила, что в Рогачеве Гомельской области медкомиссию и для детского сада, и для школы проводят без талонов.

Ранее Telegraf.news сообщал, что министр здравоохранения Беларуси Александр Ходжаев в конце января 2024 года распорядился бороться с очередями в поликлиниках страны. Глава Минздрава поручил подчиненным «уменьшить продолжительность пребывания пациента в поликлинике» и усилить профилактику перекрестного заражения пациентов, а также обеспечить качество работы лабораторий.

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