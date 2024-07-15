Как спасти домашнее животное от жары? Никогда не делайте эти вещи

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Опубликовано: 15.07.2024 15:03 , Обновлено: 15.07.2024

Жара представляет угрозу не только для людей, но и для животных. Мы должны помнить о том, что нужно беречь здоровье и жизнь наших друзей. Вот способы, которые помогут вашим питомцам пережить жаркую погоду. Есть несколько правил, которые категорически нельзя нарушать!

[info_b]В Беларуси в июле пришла экстремальная жара. В середине месяца температурные столбики в некоторых районах поднялись до +37,9 градусов. Важно помнить, что в такие дни страдают не только люди, но и домашние животные, которым также стоит обеспечить комфортные условия.

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Гуляйте в подходящее время

Старайтесь выходить из дома с питомцем в то время, когда на улице еще нет тропической жары и солнце стоит довольно низко. В идеале первая прогулка должна быть на рассвете, а последняя - поздно вечером. Ни в коем случае не гуляйте с собакой в полдень. Это может быть смертельно опасно не только для вашего друга, но и для вас.

Также помните, что прогулки в жаркую погоду не должны длиться слишком долго. Особенно те, которые совершаются во второй половине дня. Земля и асфальт в это время очень горячие. Это может быть очень болезненно для лап вашего друга.

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Убедитесь, что ваш питомец получает достаточное количество воды

Вода - это то, к чему у вашего питомца всегда должен быть неограниченный доступ. В жаркую погоду она даже необходима для жизнедеятельности. Когда вы выходите на улицу, всегда имейте при себе воду и специальную поилку. Так ваш питомец сможет в любой момент сделать освежающий глоток.

С другой стороны, если вы уходите на работу на несколько часов, позаботьтесь о том, чтобы у вашего друга было достаточно воды. В идеале нужно оставить несколько мисок с жидкостью на случай, если одна из них упадет и прольется или будет быстро опустошена. Ни в коем случае не допускайте обезвоживания вашего питомца. Это опасно не только для его здоровья, но и для жизни.

[info_b]Важно! Не кладите животное в холодную ванну и не брызгайте на него водой. Это может усугубить ситуацию.[/info_b]

Позаботьтесь о тени и прохладе в квартире

Самый простой способ - установить кондиционер. Однако если вы не хотите или не можете себе этого позволить, есть и другие способы обеспечить прохладу в доме. Лучший способ - держать жалюзи и шторы открытыми в течение всего дня. Это предотвратит перегрев квартиры. Некоторые люди также стараются не открывать окна, чтобы не пускать духоту внутрь.

Идеальное решение - купить вентилятор. Он прекрасно охлаждает воздух. Покупка увлажнителя воздуха - тоже хорошее вложение. С ним и нам, и нашим четвероногим друзьям будет легче дышать.

К слову, если в вашем доме нет вентиляторов или кондиционера, это не значит, что нужно терпеть изнуряющую жару. В конце концов жители южных стран давно уже все придумали за белорусов. Мы предлагаем вам термический трюк, который использовали египтяне.

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Никогда не оставляйте питомца одного в машине!

Никогда не позволяйте своему питомцу провести даже несколько минут в нагретой машине. Это смертельно опасно. Температура в машине может достигать 65 градусов!

Как помочь питомцу с тепловым ударом?

Если у нашего питомца, несмотря на все наши усилия, развивается тепловой удар, вы должны действовать немедленно. Однако для начала давайте перечислим симптомы. Вот некоторые из них:

слюнотечение;

тяжелое, поверхностное дыхание;

учащенное сердцебиение;

синие и липкие слизистые оболочки.

В крайних случаях у животного могут начаться судороги или даже потеря сознания.

Что делать в такой ситуации? Лучше всего как можно скорее обратиться к ветеринару, который окажет вашему питомцу профессиональную помощь. Однако перед этим не помешает положить на грудь питомца прохладный компресс.

Ранее Telegraf.news писал, что настигнувшие Беларусь аномальные температуры заставляет обращаться к Google в поисках способов облегчить своё состояние. Апогей жары ожидает белорусов уже в эти выходные. Синоптики пообещали до — 35C или «даже немного выше». Чтобы квартиры и дома оставались убежищем от жары, а не превращались в «адское пекло». Тем, у кого нет кондиционеров, стоит вооружиться несколькими лайфхаками. А почему нельзя включать вентилятор ночью?

Почему нельзя включать вентилятор ночью? Эксперт рассказала, почему это плохая идея