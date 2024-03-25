Почему кошки вылизывают себя после еды? Оказывается, дело не просто в чистоплотности

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Опубликовано: 25.03.2024 11:31 , Обновлено: 25.03.2024

Несмотря на одомашнивание, наши кошки по-прежнему остаются хищниками. А все хищники чистят себя после еды. Любую кошку, которая пренебрегает ритуалом мытья, стоит показать ветеринару, поскольку отсутствие груминга - это не совсем нормальное явление для этих животных. А вы когда-нибудь задумывались, почему кошки вылизывают себя после еды?

Почему кошки вылизывают себя перед едой?

Стоит отметить, что кошки держат свою шерсть в чистоте в течение всего дня. И если это домашняя кошка во время этого выглядит просто очаровательно, то дикая поддерживает чистоту с определенной целью.

Таким образом она смывает запахи, которые могут стать сигналом тревоги для потенциальной добычи. Это особенно важно для тех кошек, которые охотятся, затаившись, например, пумы или леопарды. С другой стороны, это менее важно для гепардов, которые просто преследуют свою добычу.

В плане ритуалов домашние кошки больше всего похожи на львов. Эти представители царства джунглей моют друг друга перед охотой в рамках совместной социализации и для поддержания отношений. То же самое делают и наши мурлыки. Поэтому можно с уверенностью сказать, что мытье кошки перед едой - это природный инстинкт.

Вылизывание кошки во время еды

Еще один момент, когда кошки моются, — это прием пищи. Однако это не интенсивная чистка, а скорее просто тщательное вылизывание. Иногда кошка на некоторое время прекращает поглощать пищу и начинает вылизывать мордочку и усы. Таким образом она собирает кровь и остатки мяса своим шершавым языком.

[info_b]Кстати, иногда язык также используется для того, чтобы… отрывать мясо от кости! Все благодаря специальным утолщениям на языке.[/info_b]

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Почему кошки вылизывают себя после еды?

Вылизывание кошки после еды - самый продвинутый из трех ритуалов. Все дело в том, что запах еды, остающийся на коже кошки, действует не в пользу животного. С одной стороны, он отпугнет новую добычу, которая быстро почувствует хищника поблизости. С другой стороны, он будет привлекать хищников, которые могут оказаться крупнее кошки и просто причинить ей вред.

Кошка начинает вылизываться после еды, очищая область рта, затем мордочку и уши. Затем наступает черед груди, за ней следуют живот, задние лапы и хвост. В процессе кошка добирается и до интимной зоны, которой обычно уделяется довольно много внимания.

Когда кошки перестают себя вылизывать?

Существует несколько таких ситуаций. Первая - это бездомные и брошенные кошки, которые не тратят силы на чистку шерсти, потому что их приоритет - просто выжить. Таким образом, можно легко увидеть разницу между домашней кошкой и той, которая живет на свободе или на воле.

Второй случай - это кошка, не живущая на улице, которая внезапно перестала мыться. Вы быстро заметите это, потому что признаки небрежного отношения к себе очевидны - неприятный запах, грязные лапы или растрепанная, свалявшаяся шерсть. Такие кошки обычно страдают от боли и проблем со здоровьем. Это может быть боль в суставах, из-за которой кошка не может самостоятельно помыться. Не менее распространены проблемы с зубами, а также лишний вес. Если вы видите, что ваша кошка не заботится о себе, значит, пора отвести ее к ветеринару.

Таким образом, кошки ничего не делают случайно. Даже вылизывание после еды имеет важные причины. Так кошка смывает с себя запах еды, чтобы самой не стать жертвой.

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