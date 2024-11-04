Как правильно давать таблетку котам? Большинство совершают недопустимую ошибку

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Опубликовано: 04.11.2024 13:06 , Обновлено: 04.11.2024

Кошки — это удивительные и независимые существа, которые часто становятся полноправными членами нашей семьи. Когда речь идет о здоровье наших пушистых друзей, иногда возникает необходимость в медикаментозном лечении. Однако дать кошке таблетку — настоящее испытание как для животных, так и для их владельцев. При этом многие часто совершают одну и ту же ошибку. Как дать кошке таблетку эффективно, быстро и правильно?

Вот 4 способа, с помощью которых вы можете дать таблетку своему мурлыке. Все зависит от того, насколько охотно ваша кошка будет с вами сотрудничать.

В еде

Самый лучший способ - тайком подложить таблетку во влажный корм с подливкой. Теоретически это самый простой и наименее стрессовый способ как для кошки, так и для вас.

На практике - очень ненадежный. Не всегда удается добиться успеха, и нет уверенности, что кошка вообще съест таблетку. Она может тщательно съесть корм, а лекарство оставить в середине миски. У кошек очень хорошее обоняние - они могут почувствовать посторонний запах и отказаться от еды, даже если вы выберете блюдо с особенно сильным запахом.

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В воде

Растворите таблетку в воде, наполните полученной суспензией шприц и вводите ее в мордочку кошки. Но учтите: не каждое лекарство можно вводить таким образом - лучше сначала посоветоваться с ветеринаром.

Если таблетка очень горькая, результатом будет рвота и сильное слюнотечение (то есть эффект будет такой, как будто животное вообще не получало лекарство).

В лакомстве

Разломайте кошачье лакомство, например, кабанос, на кусочки, положите в один из них таблетку и дайте эту начинку вашему мурлыке. Лучше всего, если он съест ее сам.

В крайнем случае, можно быстро положить таблетку на заднюю часть языка кошки (кусочек кабаноса — не больше 1 см!), закрыть ей рот и поглаживать горло, пока она не проглотит. Если вы сделаете это очень быстро и эффективно, успех гарантирован.

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Прямо в рот

Чтобы не причинить кошке боль, осторожно возьмите ее за голову и слегка сожмите челюсти по бокам, чтобы они раскрылись. Другой рукой положите таблетку как можно глубже на язык. Когда кошка закроет рот, на мгновение опустите таблетку в горло. Это побудит животное проглотить лекарство. Как только он это сделает, не торопитесь, успокойте его и поощрите любимым лакомством.

И именно в этом методе многие очень часто совершают ошибку. Вы когда-нибудь принимали таблетку, не запивая ее водой? У кошек таблетка тоже может застрять где-то в пищеводе, а не попасть прямо в желудок. Это не только вызывает дискомфорт, но и, медленно растворяясь в пищеводе, может даже навредить вашему мурлыке, раздражая нежную слизистую пищевода и вызывая боль.

Поэтому ВСЕГДА после того, как вы дали кошке таблетку, дайте ей воды из шприца - попить. Сколько? Примерно 4-5 миллилитров на одну таблетку. Как вариант, можно дать кошке (сразу после таблетки) немного влажного корма или соуса из тунца - они выполнят точно такую же роль - «толкателя».

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