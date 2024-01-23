Сколько раз в месяц нужно стричь когти кошке? Эксперты объяснили, когда этого лучше не делать

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Опубликовано: 23.01.2024 13:34 , Обновлено: 23.01.2024

Когти у кошек могут быть очень острыми. Мы можем болезненно ощущать это на собственной коже или при взгляде на исцарапанный новый диван. При этом, слишком длинные когти доставляют дискомфорт и самой кошке, особенно если у нее нет возможности укоротить их самостоятельно. Как часто хозяевам питомцев нужно заниматься этой процедурой?

А нужно ли подстригать когти кошке?

Теоретически - нет. В конце концов, свободно живущие или одичавшие кошки прекрасно обходятся без этой процедуры. Однако на практике питомцы, живущие с нами дома, имеют не так много возможностей стачивать когти самостоятельно.

Помните, что когти растут на протяжении всей жизни животного. Механизм втягивания их в подушечки и удаления при необходимости позволяет кошкам передвигаться бесшумно. Однако если коготь слишком длинный, он - втянутый - может причинять боль. Также опасно, если коготь зацепится, например, за нитку ковра или веревку от когтеточки. Пытаясь освободиться, животное может поранить себя.

Когда не стоит стричь когти кошке?

Эту процедуру не стоит проводить, если вы выпускаете кошку на улицу или она вообще живет. В таком случае подрезание когтей может затруднить, например, бегство или залезание на какую-то поверхность. Слишком короткий коготь имеет меньшую хватку, а его острые кончики могут помочь кошке защититься в случае опасности.

Также не нужно выполнять эту процедуру, если когти у кошки сами по себе не слишком длинные, отметили эксперты Koty.pl.

Как подстригать когти пугливой кошке?

Прежде всего, постепенно. Не принуждайте мурлыку, если в этом нет крайней необходимости. Страх кошки обычно связан с тем, что она не может привыкнуть к такой процедуре. Более того, в таких случаях хозяева стараются держать животное достаточно сильно, чтобы оно не дергалось и не вырывалось. Кошка инстинктивно реагирует на это, пытаясь вырваться из такой ситуации. При этом она может использовать когти и зубы для самозащиты.

В такой ситуации лучше не проводить процедуру силой, если только это не является абсолютно необходимым. Лучше обратиться за помощью к ветеринару или грумеру.

Как приучить кошку к стрижке когтей?

Приучать кошку к стрижке когтей следует с первых недель жизни. Лучше всего делать это постепенно. Сначала слегка надавите на подушечку пальца, чтобы когти выскользнули. Когда животное перестанет реагировать на это действие, можно более внимательно рассмотреть лапой. При этом не помешает положительное подкрепление, например, лакомствами. Пусть у кошки возникнет ассоциация, что то, что вы делаете, не представляет угрозы и даже стоит того!

То же самое вы можете проделать и со взрослым питомцем, хотя этот процесс, в зависимости от характера кошки, может занять немного больше времени.

Чем подстригать когти кошке?

Необходимо выбрать подходящий инструмент, который можно купить в зоомагазинах.

Очень важно, чтобы инструмент был предназначен для использования на животных, а не на людях. Кроме того, он должен быть достаточно острым, чтобы когти не расслаивались после стрижки. В продаже можно найти и пилочки, но не каждая кошка реагирует на них хорошо.

Как правильно подстричь когти кошке?

Для начала необходимо подготовиться. Вам понадобятся:

инструмент,

лакомства,

кошка!

Подстригайте когти при хорошем освещении, чтобы убедиться, что вы не обрезаете матрикс. Матрикс — это розовая часть когтя. Ее обрезка может причинить кошке боль и вызвать сильное кровотечение.

Очень важно подстригать когти под правильным углом, как показано на рисунке ниже.

Сохраняйте спокойствие во время стрижки когтей. Не кричите на кошку, даже если она пытается протестовать. Если необходимо, пусть вам поможет кто-то третий, кто, например, сможет подержать кошку, завернув ее в одеяло, чтобы она не поранила себя и вас.

Как часто подстригать когти своей кошке?

В случае с домашними кошками достаточно подстригать когти раз в 3-4 недели.

Однако это не жесткое правило – иногда эту процедуру нужно проводить чаще. А иногда реже, например, раз в два месяца.

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