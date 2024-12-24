Как белорусам подготовиться к Новому году без лишних трат? Нашли 14 способов сэкономить на продуктах, декоре и подарках

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Опубликовано: 24.12.2024 14:19 , Обновлено: 24.12.2024

Новый год – время волшебства и радости, но оно часто сопровождается стрессом от предновогодних трат. Как же сделать так, чтобы праздник был ярким, а кошелёк остался целым? В этой статье мы поделимся полезными советами, как сэкономить на новогодних покупках без ущерба для настроения!

Как сэкономить на новогодних подарках и декоре

Идея экономии на подарках звучит не очень, но суть её в том, чтобы сохранить кошелёк без ущерба качеству. Если уже нет возможности применить эти советы сейчас, сохраните их себе на будущий год.

Покупайте товары к Новому году заранее

Выгоднее и разумнее покупать новогодние подарки за два-три месяца до Нового года, пока они не выросли в цене в несколько раз. Пользователи в сети советуют покупать подарки в течение всего года, когда есть хорошие скидки, а также вести заметки о том, что можно подарить близким, друзьям и коллегам в зависимости от их предпочтений.

С ёлочными игрушками и декором на Новый год ситуация другая — эти товары выгоднее покупать прямо перед праздником, когда магазины стремятся быстрее избавиться от сезонных товаров и снижают на них цены. 30 – 31 декабря декор можно будет купить с большими скидками, так уже 1 января он уже никому не будет нужен.

Покупайте в крупных магазинах, где есть система бонусов

За многие покупки можно получить большие бонусы, и подарки в таких магазинах получаются существенно выгоднее, чем покупать их офлайн.

Используйте дебетовые карты с кэшбэком

Оплачивайте покупки дебетовыми картами, за которые можно получить кэшбэк. Так подарки обойдутся вам значительно дешевле.

Ищите выгодные предложения банков

Посмотрите, какие предложения есть у банков, картами которых вы пользуетесь. Например, некоторые добавляют проценты по вкладам в январе, если потратить в декабре определённую сумму по их картам. Это может быть очень выгодным предложением, если есть вклад со значительной суммой.

Играйте в тайного Деда Мороза

Это отличный способ сэкономить на подарках родным, друзьям и коллегам. Суть в том, что несколько человек, например, группа друзей, тайно выбирают, кому каждый из них будет дарить подарок на Новый год. В результате каждый получит подарок и не нужно будет тратиться на покупку подарков для всех.

Дарите универсальные и практичные подарки

Этот подход экономит время, силы и деньги. Заранее продумайте, какие подарки вы вручите родным, друзьям и коллегам. Это может быть тёплый плед, термос, книга, беспроводные наушники, обложки для документов — словом, то, что не будет лежать без дела. Вам же не нужно будет тратить силы и время на поиск подарков для каждого — всё можно будет купить в одном магазине.

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Сделайте новогодний декор своими руками

Для создания праздничной атмосферы необязательно каждый год покупать новые ёлочные игрушки и декор. Украсить дом можно и своими руками, используя цветной картон и бумагу, сосновые и еловые шишки, бечёвку и сухие ветки.

На Pinterest есть множество интересных идей, которые помогут сэкономить праздничном оформлении.

Как сэкономить на продуктах к новогоднему столу

Запасайтесь впрок

Уже в начале декабря продукты начинают дорожать, поэтому лучше начать закупаться на Новый год заранее. Напитки и продукты длительного хранения (консервированная кукуруза, зелёный горошек, замороженные морепродукты и другие) нужно начать покупать в конце ноября, до повышения цен. К слову, продукты впрок стоит купить не только для новогоднего стола, но и для приготовления еды после праздника, так как цены могут расти и после 1 января.

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Покупайте оптом

Макароны, крупы, сахар, мука и другие продукты с длительным сроком хранения оптом стоят дешевле.

Используйте дисконтные карты и скидки для новых покупателей

Супермаркеты в борьбе за покупателей постоянно проводят акции, которые позволяют приобретать продукты со значительными скидками. Перед закупкой сравните цены в разных магазинах и покупайте там, где есть скидки.

Не забывайте про дисконтные карты — с ними можно получить значительные скидки на товары. Также используйте промокоды, которые дают супермаркеты новичкам — скидки по ним могут достигать 20-25%.

Не смотрите на бренды

Обращайте внимание на продукцию местного производства и собственные линейки продуктов супермаркетов. Качество у них хорошее, а цена намного ниже товаров известных брендов.

Покупайте продукты со списком

Перед масштабной закупкой продуктов к Новому году продумайте праздничное меню, посмотрите, какие продукты нужно купить, и составьте список необходимого.

В магазинах сначала ищите товары по акциям. Старайтесь не поддаваться искушению и не делать спонтанных покупок — возможно, в другом магазине этот товар можно купить со скидкой или по более выгодной цене.

Используйте принцип взаимозаменяемости продуктов

При необходимости заменяйте дорогие продукты на более доступные аналоги. Например, вместо дорогостоящей сёмги купите более дешёвую горбушу.

Готовьте дома

Всё, что входит в сферу услуг, стоит дорого, поэтому готовить самому намного дешевле, чем покупать полуфабрикаты или готовую еду. Кроме того, приготовление блюд для новогоднего стола можно сделать чудесным семейным ритуалом, если привлечь к готовке близких.

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