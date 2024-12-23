В МАРТ объяснили, почему икра в Беларуси подорожала на 33%. На что еще могут вырасти цены перед Новым годом?

Опубликовано: 23.12.2024 09:38 , Обновлено: 23.12.2024

Министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов заявил, что в преддверии новогодних праздников белорусам не стоит беспокоиться о дефиците цитрусовых, а вот цены на красную икру выросли из-за России. Что еще может подорожать?

В эфире гостелеканала «Беларусь 1» чиновник [link href=“https://news.by/news/obshchestvo/khvatit-li-mandarinov-dlya-novogodnego-stola-v-belarusi-rasskazal-ministr” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказал [/link], что, несмотря на уменьшение импорта мандаринов и клементинов из Турции на 1 тысячу тонн, общий объем поставок этих фруктов из 15 стран вырос на 7% и составил 16,5 тысячи тонн за 10 месяцев текущего года. При этом цена на них снизилась на 14% благодаря хорошему урожаю в других странах-поставщиках. Министр заверил, что «мандаринов хватит на полках всем», как и других товаров, традиционно пользующихся спросом в предновогодний период.

Также он отметил, что обычно к Новому году дорожают:

алкоголь;

шоколад;

кондитерские изделия;

импортные фрукты (например, бананы, виноград, апельсины).

Однако после введения ценового регулирования, по словам Богданова, цены на эти товары «стали более-менее стабильны». Что касается белорусских продуктов, то здесь, как утверждает глава ведомства, «нет ажиотажного роста цены».

Говоря о подорожании красной икры, министр объяснил, что цена на импортные товары «зависит не от того, что мы у себя в Беларуси регулируем или нет, это внешняя конъюнктура рынка». По его словам, из-за снижения в России объема улова лососевых рыб, красной икры и мяса лосося произвели меньше. Как следствие, цены на икру выросли на 33%, а на мясо лосося – на 15%. При этом Богданов считает, что цена на икру остается “доступной”.

Ранее Telegraf.news писал, что если вы уже начали закупать продукты к новогоднему столу, наверняка вас уже посещала мысль о том, что «в прошлом году было дешевле». Эта субъективная оценка, свойственная практически всем покупателям. Чтобы понять, на сколько в реальности подорожали продукты, по сравнению с прошлым годом, мы взялись посчитать для вас индекс оливье (а заодно и «Селедки под шубой») на основании статистических данных Белстата.

На сколько подорожали продукты в Беларуси за 2024 год? Рассчитали «индекс оливье» и «шубы»