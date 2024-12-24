Эти 5 рождественских напитков получатся у каждого. Вот как приготовить из доступных ингредиентов

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Опубликовано: 24.12.2024 10:25 , Обновлено: 24.12.2024

Рождество — многими любимый и широко отмечаемый в мире праздник. В разных странах существуют свои особенные рождественские традиции и блюда. А еще этот праздник — повод приготовить уникальные напитки, рецепты которых в разных уголках мира тоже имеют свои особенности. Как насчёт глинтвейна, экзотического биссапа или, может быть, домашнего эгг-нога? Рассказываем про самые популярные рождественские напитки со всего мира, попробовать которые стоит, чтобы еще больше ощутить дух Рождества.

Рождественские напитки являются неотъемлемой частью торжеств в различных уголках мира. Их ароматы, вкусы и уникальные ингредиенты создают неповторимую атмосферу и отражают богатство культур и традиций. Если вам хочется привнести немного новизны в ритуал празднования Рождества, то вы вполне можете взять что-то из напитков на вооружение.

Европа

В Европе одним из самых популярных рождественских напитков бесспорно является глинтвейн. Приготовленный из красного вина, специй и апельсинов, глинтвейн уже успел стать настоящей классикой во многих странах. Однако его рецептура от страны к стране и от места к месту может разниться. Так, например, в Скандинавии популярен глёгг — глинтвейн с миндалем, изюмом и каплей аквавита. А вот на Британских островах в ходу сливочный эгг-ног из молока и яиц, который, однако, по рецептуре скорее схож с гоголем-моголем.

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Северная Америка

Вышеупомянутый эгг-ног безраздельно царит и в США. Там этот сливочный напиток готовится из молока, яиц и часто с добавлением алкоголя. Такой эгг-ног идеально подходит для рождественских вечеринок.

В Канаде популярен горячий шоколад со взбитыми сливками и специями, а также яблочный сидр с корицей, подаваемый теплым. Эти ароматные напитки прекрасно передают волшебство праздника.

Южная америка

В Южной Америке очень популярен так называемый понче навиденьо — пунш с сухофруктами, корицей и ромом. В Бразилии подают кентао — ароматный напиток на основе вина или кашасы с имбирем и апельсином.

В Перу же праздничный характер приобретает чича морада — напиток из красной кукурузы с пряными добавками. Эти экзотические напитки прекрасно подчеркивают волшебство праздника

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Азия

Хотя Рождество в Азии празднуется не так широко, там есть свои напитки, которые подают к такому празднику. В Японии популярен матча-латте — сливочный напиток из зеленого чая и молока, идеально подходящий для холодных дней.

В Индии преобладает масала-чай, ароматный чай с молоком, имбирем и кардамоном, согревающий зимой. В Китае зимние вечера делают приятнее напиток из красных фиников и лонгана, известный своими укрепляющими свойствами.

Австралия и Океания

В Австралии и Океании Рождество приходится на лето, что идеально подходит для освежающих напитков. Популярны боулы — фруктовые пунши из игристого вина, цитрусового сока и сезонных фруктов, таких как манго или ананас.

В Новой Зеландии безраздельно царит пунш «Павлова» — напиток, вдохновленный десертом, с маракуйей и мятой, подаваемый с игристым вином или лимонадом. Австралийцы любят пить лимонады и холодный чай с фруктами и специями.

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Африка

Африканские праздники сочетают в себе местные традиции с рождественскими акцентами, которые можно увидеть в напитках.

Популярный биссап — напиток из цветков гибискуса с имбирем и корицей — восхищает рубиновым цветом и освежающим вкусом.

В Южной Африке на праздничных столах появляется умкомботи — традиционное пиво, приготовленное из сорго и кукурузы, символизирующее общность. В Эфиопии праздничный кофе, подаваемый с кардамоном или корицей, становится частью семейных церемоний.

Как приготовить рождественские напитки дома?

Приготовить некоторые известные в мире напитке к Рождеству можно без особого труда в домашних условиях. Это идеальный способ создать неповторимую атмосферу и порадовать гостей. Благодаря простым ингредиентам и креативным дополнениям вы сможете воссоздать вкусы со всего мира.

Глинтвейн. Налейте в кастрюлю бутылку красного вина, добавьте палочку корицы, несколько гвоздик, дольки апельсина и немного меда или сахара по вкусу. Нагрейте на медленном огне, но не кипятите. Подавайте в кружках или стаканах с ломтиком лимона.

Налейте в кастрюлю бутылку красного вина, добавьте палочку корицы, несколько гвоздик, дольки апельсина и немного меда или сахара по вкусу. Нагрейте на медленном огне, но не кипятите. Подавайте в кружках или стаканах с ломтиком лимона. Домашний эгг-ног. Желтки взбейте с сахаром, добавьте молоко, сливки и по желанию любимый алкоголь, например, ром или бренди. Осторожно нагревайте, помешивая, до загустения. Наконец, добавьте щепотку мускатного ореха и подавайте теплым или холодным.

Желтки взбейте с сахаром, добавьте молоко, сливки и по желанию любимый алкоголь, например, ром или бренди. Осторожно нагревайте, помешивая, до загустения. Наконец, добавьте щепотку мускатного ореха и подавайте теплым или холодным. Напиток из гибискуса. Сушеные цветки гибискуса залейте горячей водой, добавьте тертый имбирь, палочки корицы и немного сахара. Оставить настаиваться, затем процедите и охладите. Подавайте с кубиками льда и листьями мяты.

Сушеные цветки гибискуса залейте горячей водой, добавьте тертый имбирь, палочки корицы и немного сахара. Оставить настаиваться, затем процедите и охладите. Подавайте с кубиками льда и листьями мяты. Фруктовый пунш. Налейте апельсиновый сок, яблочный сок и немного игристого лимонада в большой кувшин. Добавьте свежие фрукты, такие как ломтики цитрусовых, ломтики яблок и виноград. Приправьте корицей и гвоздикой. Подавайте охлажденным.

Налейте апельсиновый сок, яблочный сок и немного игристого лимонада в большой кувшин. Добавьте свежие фрукты, такие как ломтики цитрусовых, ломтики яблок и виноград. Приправьте корицей и гвоздикой. Подавайте охлажденным. Рождественский кофе со специями. Добавьте в горячий кофе щепотку корицы, кардамона и немного ванильного сиропа. Залейте взбитым молоком и украсьте сверху взбитыми сливками и тертым шоколадом.

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