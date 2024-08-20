Как белорусам отметить Международный день лени? Нашли 7 способов насладиться ничегонеделанием

📷 Фото

Опубликовано: 20.08.2024 13:52 , Обновлено: 20.08.2024

Для людей, которые ничего не делают, существует множество обидных прозвищ. Лень всячески порицается обществом, однако сегодня вас едва ли кто-то имеет право упрекнуть в ничегонеделании. 20 августа мир отмечает день лени. Telegraf.news нашёл 7 идей, как с удовольствием и чистой совестью провести этот праздник.

О природе происхождения лени учёные спорят до сих пор. Одни полагают, что никакой лени не существует, есть лишь отсутствие мотивации либо усталость и апатия. Другие же призывают всячески бороться с ленивыми эпизодами и ратуют за продуктивность во всех её проявлениях. Как бы то ни было, 20 августа, вы можете не думать об этом и просто придаться блаженству ничегонеделания.

К сожалению, Международный день лени не является государственным праздником. Полениться как следует удастся не всем или не в полном объёме. Во всяком случае, сделать это в рабочее время будет весьма затруднительно. Однако в таком случае вы наверняка сможете наверстать упущенное, вернувшись домой. Собрали для вас несколько идей, как провести свой день максимально лениво и с удовольствием.

1. Вздремните

Если вы давненько хорошо не отсыпались, то не найти лучшего дня для этой цели, чем 20 августа. Наверстайте упущенное хорошим сном и не испытывайте за это угрызений совести. Помните, что без хорошего и качественного отдыха в принципе невозможно быть продуктивным.

2. Не готовьте ужин, закажите еду на дом или возьмите навынос

В день лени точно не стоит стоять у горячей плиты. Не отказывайте себе в удовольствии отдохнуть и просто закажите доставку еды на дом либо купите готовое блюдо в магазине. Наверняка, в вашем городе есть масса мест, где можно заказать вкусные суши или пиццу.

3. Посмотрите свои любимые шоу или сериалы

Не тратьте своё время на решение задач вроде глажки белья или подготовки детей к школе в это день. Откиньтесь на диван или заберитесь в кровать и включите любимый сериал. Ничего не случится, даже если вы посмотрите весь сезон за день. Сегодня можно.

Новые «Чужой», «Ворон» и экранизация мирового бестселлера. Какие 6 фильмов посмотреть белорусам в августе?

4. Выключите уведомления в мессенджерах

Ваш телефон находится в вечной вибрации от приходящих уведомлений? Перестаньте беспокоиться о рабочих вопросах и устройте для себя свободный от утомительного общения день. День лени создан для того, чтобы расслабиться и побаловать себя, а не сплетничать, много думать или отвечать на электронные письма.

5. Примите длительную горячую ванну

Лучше обычного лежания на диване может быть только лежание в горячей ванне. В течение рабочей недели каждый человек чаще всего использует душ для того, чтобы освежиться. Но сегодня вспомнить о такой процедуре, как горячая ванна, будет как нельзя лучше. Отложите домашние дела, добавьте немного пены в ванну и наслаждайтесь. Можете даже выпить чего-нибудь покрепче для более релаксирующего эффекта (но не переусердствуйте). Если вы хотите, чтобы сеанс релакса прошёл максимально шикарно, то можете включить музыку и зажечь свечи.

Зачем держать в ванной шарики из фольги? Сделайте так — и от неприятной проблемы не останется ни следа

6. Избегайте физических упражнений и бездельничайте

Если вы давно хотели заняться спортом, то 20 августа - точно не тот день, когда стоит это начинать. Более того, вы можете с чистой совестью не отправляться на тренировку, даже если упражняетесь регулярно. Сегодняшний день создана для отдыха и релаксации, а не изнуряющего спорта. Отдохните и отложите подобные планы на завтра либо другой день.

7. Не делайте ничего

Это день, когда вам разрешается достичь апогея непродуктивности. Если вам хочется просто смотреть в стену и или подсчитать трещины на потолке, сделайте это. Смотрите в пространство и не думайте ни о чем, не прилагайте никаких усилий.

Ранее Telegraf.news писал о том, что в Министерстве труда и социальной защиты Беларуси перечислили профессиональные праздники, которые отметят представители той или иной сферы деятельности в августе. Узнали, будут ли дополнительные выходные у белорусов за эти дни.

В Минтруда назвали 5 профессиональных праздников в августе. Будут ли дополнительные выходные у белорусов?