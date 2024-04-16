Зачем держать в ванной шарики из фольги? Сделайте так — и от неприятной проблемы не останется ни следа

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 16.04.2024 10:11 , Обновлено: 16.04.2024

Алюминиевая фольга - это доступный, недорогой и универсальный продукт, который всегда стоит иметь в доме. Если вы думали, что уже знаете все способы ее применения, то, возможно, этот трюк вас удивит. Оторвите кусочек, скатайте его в шарик и возьмите с собой в ванную. Понадобится всего несколько мгновений, чтобы произошло настоящее волшебство.

Обычно мы используем фольгу для приготовления или обертывания еды, но это не все ее функции. Так, она пригодится не только на кухне, но и в ванной.

Используя этот лайфхак, вы сэкономите себе много времени, нервов, а также денег. Это дешевый, безопасный, эффективный и экологически чистый трюк, о котором стоит знать. Попробовав раз, вы всегда будете делать это снова.

Оказывается, алюминиевая фольга может с успехом заменить и моющие средства, и щетки, и тряпки. Достаточно скатать ее в шарик и потереть им по смоченному водой крану. Несколько движений - и смеситель станет чистым до неузнаваемости. Накипь и налет быстро исчезнут, а краны засияют как новые.

Убедитесь, насколько это просто и эффективно, на этих видео:

Вы можете не беспокоиться о том, что фольга поцарапает деликатные поверхности. Ничего подобного не происходит. Наоборот, краны станут еще более гладкими и блестящими. И самое приятное, что вам не нужны никакие специальные средства или моющие средства. Просто шарик алюминиевой фольги, немного воды и несколько минут. А эффект действительно впечатляет.

Для чего еще использовать фольгу?

Алюминиевая фольга имеет множество необычных применений и подходит не только для обертывания продуктов и выпечки.

Ранее Telegraf.news писал, что в нее стоит заворачивать ноги.

Зачем оборачивать ноги фольгой? Вот почему осенью особенно полезно

Она даже помогает сохранять тепло в помещении.

В Сети советуют разместить за батареями обычную фольгу. Правда ли, что защитит от утечки тепла?

А если вы разложите алюминиевую фольгу на балконе, она станет эффективным средством отпугивания голубей.

Зачем белорусам оборачивать фольгой перила на балконах? Этот трюк избавит от серьезной проблемы