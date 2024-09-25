"К выходным будут хорошего размерчика" - В белорусских лесах пошли опята

📷 Фото

Опубликовано: 25.09.2024 14:49 , Обновлено: 25.09.2024

В последние два дня в фотоотчётах участников тематических чатов и групп в соцсетях белорусского сообщества грибников всё чаще стали фигурировать опята. Из-за того, что в стране установилась очень засушливая погода, этот влаголюбивый вид грибов практически пропал из корзинок белорусских любителей "тихой охоты" и вот появился вновь. Посмотрели, в каких районах страны грибникам уже удалось нарезать полные корзинки.

Судя по сообщениям в тематических чатах, опята в белорусских лесах только-только начали появляться. За последние два дня фотографиями со своими “уловами” этих грибов успели поделиться жители Минской и Витебской областей.

“Точите ножики. Пока совсем малютки. На одном пне только выросли до собирательного размера”, - написал один из участников чата из Минского района.

















Участница группы соцсети “ВКонтакте” “Грибы: Грибные войска Беларуси” после вылазки в лес в Столбцовском направлении под Минском 25 сентября написала, что “слой опяточный тормозит немного” и грибы пока “не хотят зарастать более массово”. Тем не менее, судя по выложенным в группе фото, ей удалось нарезать целую корзину опят.

















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Не отстаёт от Столбцовского района по опятам из Логойский район, как показал фотоочёт другой участницы этой тематической группы.

“Сегодня проверила и вырубку и по лесу, на вырубке опята только лезут, а вот по мшелым пням уже можно что-то и пособирать, к выходным будут хорошего размерчика”, - резюмировала девушка.













В каких районах можно сейчас отправиться в лес за грибами?

Отметим, что тем, кто решит самостоятельно убедиться в том, что в лесу после продолжительной засухи всё же можно найти грибы и решит отправиться в лес, следует перво-наперво свериться с актуальной картой Минлесхоза.

По состоянию на день 25 сентября на большей части территории Беларуси введены запреты на посещение лесов, в остальных районах действуют ограничения (то есть отправиться за грибами в лес можно лишь пешком и с соблюдением определённых мер предосторожности). За нарушение запретов белорусам грозят немалые штрафы.

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Карта запретов и ограничений на посещение леса от Минлесхоза по состоянию на 25 сентября 2024 года

Ранее Telegraf.news рассказывал, что несмотря на то, что с начала сентября большинство регионов Беларуси погода не балует привычными осенними дождями, заядлым грибникам всё равно удаётся возвращаться из леса с полными корзинками, причём самых что ни на есть благородных грибов — белых и подосиновиков.

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