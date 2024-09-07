"Опасно для жизни" — Минлесхоз запретил белорусам ходить в лес. Где можно нарваться на штраф 1200 рублей?

Опубликовано: 07.09.2024 09:27 , Обновлено: 07.09.2024

В Министерстве лесного хозяйства Беларуси предупредили о серьёзной обстановке на территории страны. Высокий класс пожарной опасности ввели практически по всей Республике, за исключением некоторых районов Витебской области. Но и там собирать дары леса небезопасно, поэтому в ведомстве настоятельно рекомендовали воздержаться от такого вида досуга. Иначе есть риск нарваться на штраф до 1200 рублей.

В ведомстве рассказали, что ежедневно гослесохрана ликвидирует около десятка возгораний, а работники отрасли борются с огнём практически в режиме нон-стоп. Именно поэтому сбор ягод и грибов на сегодняшний день — не очень хорошая идея, поскольку каждый поход в лес “представляет опасность для жизни”, предупредили в Минлесхозе.

“Убедительно призываем граждан не посещать леса при введении запретов. И напоминаем о том, что за нарушение запрета предусмотрена административная ответственность: штраф до 30 базовых величин (1200 рублей. — Прим. Ред.), — обратили внимание в лесном ведомстве.

К слову, ранее глава Минлесхоза, отмечая сложную ситуацию, заявил, что “обстановка накалилась”. По его словам, за прошедшие сутки ликвидировали 8 возгораний в Столинском, Гомельском опытном, Лельчицком, Милошевичском, Волковысском и Глусском лесхозах. Всего с начала года потушили 287 пожаров, а общая площадь очагов составила 158,6 га.

“Обстановка накалилась. Сейчас важно продержаться. Поэтому внимание главных лесничих и лесничих лесхозов должно быть, в первую очередь, уделено охране лесов от пожаров. Если лесничий выходит за пределы усадьбы лесничества, то только на ликвидацию пожаров!”, — подчеркнул глава ведомства Александр Кулик.

Куда лучше не ходить?

По состоянию на 09:20 субботы, 7 сентября, на интерактивной карте Минлесхоза не осталось ни одного региона, где посещение лесов было бы разрешено. В большинстве своём районы горят “красным” — это значит, что за их посещение белорусам выпишут штраф в размере до 1200 рублей. Однако карта постоянно обновляется, и, например, через 3 часа ситуация может выглядеть уже по-другому. Отслеживать актуальную информацию можно на сайте лесного министерства, то есть здесь.

Карта ограничений и запретов на посещение лесов Минлесхоза Беларуси: красным обозначен полный запрет, жёлтым — ограничения, зелёным — свободное посещение леса

Ранее Telegraf.news писал, что Минлесхоз Беларуси сообщил об открытии новой фирменной точки продаж, уже 17-ой по счёту. Торговая площадка “Лесной домик” появилась в Полоцке Витебской области. В ассортименте, помимо стройматериалов, деревянных товаров для дома и даров леса, оказался один любопытный товар — двухэтажный деревянный дом стоимостью порядка 3 тысячи рублей.

Минлесхоз предложил белорусам деревянные дома за 3 тыс. рублей. Но есть нюанс