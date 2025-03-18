Беловежская пуща позвала «неравнодушных любителей природы» на уху и солдатскую кашу. Но есть нюанс

Опубликовано: 18.03.2025 09:31 , Обновлено: 18.03.2025

Национальный парк «Беловежская пуща» пригласил всех желающих принять участие в акции по уборке территории рекреационной зоны, которая состоится 22 марта. Там пообещали угощения, но сначала придётся потрудиться.

Акция приурочена ко Дню охраны Беловежской пущи. Как сообщили в природоохранном учреждении, главная цель — «навести порядок и чистоту» в зоне отдыха национального парка.

Сбор участников назначен на 10:00 около въездной группы нацпарка в аг. Каменюки. Организаторы попросили надеть рабочую одежду по погоде. Перемещаться по территории парка планируется как на личных велосипедах, так и на автобусах, предоставленных нацпарком.

Сколько продлится сама уборка, не уточняется. Зато известно, что по окончании работ всех участников ждёт угощение — уха и солдатская каша на месте отдыха «Царская поляна».

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