Блогер придумал, как ускорить ремонт ям на дорогах. Что для этого понадобится?

🎥 Видео

Опубликовано: 05.03.2024 17:02 , Обновлено: 05.03.2024

Польский блогер креативно подошел к освещению темы проблемных дорог и ускорил её ремонт меньше чем за неделю. Возможно, такой подход поможет и белорусам. Как он это сделал?

«День 1. В ожидании приказа мэра Лешно отремонтировать улицу Панкевича»

Пользователь Tik-Tok с ником dabakss1 начал снимать и выкладывать нетривиальные ролики о плачевным состоянием дороги в польском городе Лешно. В первом видео тиктокер продемонстрировал как с успехом, ловит рыбу из затопленных водой выбоин. В комментарии он заверил, что у него полно идей для подобных роликов и призвал мэра “действовать”.

Выложенный 24 февраля видеоролик собрал почти 1,5 миллиона просмотров, свыше 50 тысяч лайков и более веселых 600 комментариев.

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Второй день ожидания. “Мы не сдадимся так легко”

На следующий день парень выложил второе видео, в котором вновь с юмором обыграл дефекты дороги. На этот раз блогер утрамбовал одну из ям почвой и посадил в нее цветок, создав импровизированную клумбу. Видео собрало уже 3,2 миллиона просмотров, более 100 тысяч лайков и почти тысячу еще более веселых комментариев.

Интернет-шутки смекалистого поляка продлились меньше недели , как начался долгожданный ремонт дороги. По этому случаю парень даже снял праздничное видео, в котором поблагодарил всех за активность.

“Акция прошла успешно. Все местные СМИ, TVN, TVN24, WP, o2 и т. д. и т.д. подхватили тему. Передаю привет доброму господину из TVN24, который уговаривал меня выступить на TVN. Пока я буду в тени TikTok :) Напишите, какую улицу сейчас делать”, — написал тиктокер в последнем видео.

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