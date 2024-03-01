В Беларуси количество ям на дорогах в 2024 году снизилось на 25% — Минтранс

Опубликовано: 01.03.2024 13:51 , Обновлено: 01.03.2024

В Министерстве транспорта и коммуникаций заявили, что по сравнению с прошлым 2023 годом в Беларуси выросли темпы ремонта дорожных ям.

Также, по словам начальника главного управления автомобильных дорог Минтранса Григория Глазко, “в 2024 году по сравнению с прошлым годом объём образовавшейся ямочности на республиканских дорогах снизился на 25%», передали в официальном Telegram-канале ведомства.

Кроме того, по информации Минтранса, увеличилось и количество бригад, которые работают ежедневно, — теперь их 200.

Ранее “Телеграф” писал, что Министерство транспорта Беларуси провело коллегию по проведению итогов 2023 года и планам на этот год. Чиновники назвали количество километров полотна, которое хотят отремонтировать в 2024 году.

В Минтрансе назвали дороги Беларуси, которые пообещали отремонтировать в 2024 году