"Ваша машина опасна для других" — Белоруска пожаловалась на дорогу в Tik-Tok. Но что-то пошло не так

🎥 Видео

Опубликовано: 01.03.2024 14:22 , Обновлено: 01.03.2024

Жительница городского посёлка Городище Барановичского района пожаловалась в соцсети на плохую дорогу, из-за которой пострадала её машина. Однако, посмотрев видео, пользователи нашли другую причину.

“Пусть нас услышат! Сделайте 800 метров дороги!” — с такой мольбой женщина в своём ролике обратилась к местным властям. На видео она показала повреждения, которые, по её словам, произошли из-за ям на проезжей части. Однако у пользователей возникли другие мнения на этот счёт.

“А что вы ожидали? Машина же в плачевном состоянии!” — написал один из комментаторов.

Другой добавил: “Если честно, у вас дороги ещё более-менее, но выхлопная отвалилась от старости! Скажу как сварщик, там уже и металла нет! Вовремя трубу менять надо!”

“Ваша машина опасна для других”, - категорично заявил ещё один комментатор.

Кто-то даже пошутил: “Ага , сделай вам дороги… А потом сразу начнётся: зарплаты вам сделай, пенсии повысь… Нет уж, давайте-ка сами.”

Ранее Телеграф сообщил, что в Министерстве транспорта и коммуникаций заявили, что по сравнению с прошлым 2023 годом в Беларуси выросли темпы ремонта дорожных ям.

В Беларуси количество ям на дорогах в 2024 году снизилось на 25% — Минтранс

Также Телеграф писал еще об одном случае. Видео плохой дороги в деревне Орешники Смолевичского района выложил в TikTok, по всей видимости, местный житель. «Пришла весна, и мы снова “веселимся”», – констатировал автор, показывая “волны грязи” под ногами. Он заявил, что такое бездорожье уже пять лет, что трудно доехать до дома, что даже скорая не доедет, и призвал чиновников района обратить внимание на проблему. В комментариях не только рассказали о похожих проблемах, но и поделились советами из личного опыта.

«Даже скорая не доедет» – Белорус пожаловался на не-дорогу у дома. Подписчики поделились рецептами, что делать