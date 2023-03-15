Из чего на самом деле делают крабовые палочки? Появилось видео с завода

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Опубликовано: 15.03.2023 16:56 , Обновлено: 11.09.2023

В крабовые палочки, несмотря на название, самого краба не добавляют. И это не секрет. Но, возможно, вы когда-нибудь задавались вопросом, из чего же тогда и как делают эти аппетитные оранжевые и красные палочки на самом деле? Рассказываем и публикуем видео их производства.

Как изобрели крабовые палочки?

Оказывается, крабовые палочки изобрели еще в 1973 году в японской компании по производству морепродуктов Sugiy. Сначала это была слоеная версия крабовых палочек под названием кани камабоко.

Затем, в 1975 году, бренд Osaki заново изобрел продукт в форме палочек, то есть в том виде, который мы знаем сегодня.

Между 1973 и 1975 годами крабовые палочки распространились на остальную часть Азии, США, Европу и Южную Африку. Сегодня сурими в виде палочек является наиболее распространенным типом во всем мире.

Из чего же сделаны крабовые палочки?

Краба в крабовые палочки не добавляют. Его вкус проявляется только за счет ароматизатора. По сути, крабовые палочки сделаны из концентрированного белка рыбы, пишет Vice со ссылкой на эксперта.

Мясо рыбы измельчают, снова и снова промывают в пресной воде, затем прессуют до тех пор, пока оно не превратится в пасту без запаха и вкуса. Специалисты называют это «базой сурими».

Основу замораживают при температуре от -20 до -30°C, а затем продают пищевым компаниям. В воду добавляют лед, текстурирующий агент для придания эластичности и твердости, масло, сахар, соль и ароматизатор. Также могут добавить усилители вкуса.

Как правило, крабовые палочки, которые продают в Европе, изготавливают из минтая или путассу, а иногда и из рыбы хека.

В Японии также принято использовать рыбу, такую ​​​​как белый горбыль, лещ или ящерица, потому что они имеют самый нейтральный вкус.

К слову, вкус и текстура действительно различаются в зависимости от типа используемой рыбы.

Вот как выглядит производство крабовых палочек:

https://youtu.be/L5TpPWev5Jw