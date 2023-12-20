Имбирь, шампанское и чили — "Коммунарка" предложила белорусам необычную зимнюю серию шоколада

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Опубликовано: 20.12.2023 10:34 , Обновлено: 09.01.2025

К приходу холодов и коротких световых дней на минской кондитерской фабрике "Коммунарка" придумали и выпустили лимитированную серию сладостей — "Зимнюю коллекцию". Там предложили белорусам шоколад с весьма необычными начинками.

Вишня и чили

Открывает линейку сочетание пряной вишни и… жгучего перца чили. По словам специалистов, его “оценят все, кто любит пробовать что-то интересненькое и необычное”. Так, клиентам предложили горькую шоколадку «Коммунарка» 200 г с жидкой начинкой, а также развесными конфетами «Зимняя вишня» с желейной вишневой начинкой и перцем в молочном шоколаде.

“Шоколад содержит натуральный сок вишни и производится в индивидуально упакованных стиках. Сперва ощущается насыщенный вкус спелой вишни, а следом наступает пикантная горечь послевкусия, придаваемая перцем чили – идеальное сочетание для любителей контрастов”, — рассказали на фабрике.

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Имбирь и лимон

Еще один необычный вкус - “сочный лимон с бодрящим имбирём”. Он представлен в горьком шоколаде 200 г и в формате конфет «Зимние» с желейной начинкой имбирь-лимон. Этот шоколад тоже продают в стиках. По словам сотрудников “Коммунарки”, такое сочетание “нашло отклик у покупателей ещё в прошлом году”.

Облепиховое пюре

А в конфеты «Беловежская пуща» добавили “заряд витаминов”, а именно натуральное облепиховое пюре.

“Вафельная конфета в шоколадной глазури с добавлением дроблёного жаренного арахиса дополнит атмосферу уютного зимнего утра своим тонизирующим ароматом”, — считают на фабрике.

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Шампанское, глинтвейн, трюфель…

Также в серии есть подарочный набор шоколадных конфет «Зимняя коллекция» 250 г. В него входят конфеты из горького шоколада с “истинно зимними вкусами”:

имбирь-лимон;

глинтвейн;

шампанское;

трюфель.

Как отметили в “Коммунарке”, все сладости из «Зимней коллекции» можно найти на полках фирменных магазинов и в других магазинах по всей Беларуси.

К слову, на фабрике сообщили, что в 2024 году запланировали “удивить покупателей уже совершенно другими вкусами”.

Ранее Телеграф писал, что в интернете появилось несколько сайтов, на которых неизвестные люди организовали розыгрыши призов якобы от имени «Коммунарки». Фабрика не имеет к ним отношения – такое сообщение появилось на реальном портале предприятия.

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