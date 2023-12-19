"Сначала я побаивалась" - Коммунарка выпустила необычный шоколад. Что сказали те, кто попробовал?

Опубликовано: 19.12.2023 10:06 , Обновлено: 09.01.2025

Минская кондитерская фабрика "Коммунарка" объявила о выпуске зимней лимитированной серии шоколада. Фишка заключается в необычной "жгучей" для сладостей начинке. Белорусы, которые попробовали новинку, поделились впечатлениями.

Дело в том, что “Коммунарка” запустила в продажу горький шоколад (200 г) с соком вишни и… жгучим перцем чили. На фабрике считают, что такой продукт оценят те, “кто любит пробовать что-то интересненькое и необычное”.

Там отметили, что сначала должен ощущаться “вкус спелой вишни”, а уже потом “наступает пикантная горечь послевкусия, придаваемая перцем чили”.

А что говорят те, кто попробовал сладость “Зимняя вишня”?

“Очень вкусная шоколадка! Сначала я побаивалась пробовать из-за перца, никогда не любила экстремальных сочетаний вкусов, но этот меня покорил”, — поделилась впечатлением одна из покупательниц в комментариях к посту о новинке в Instagram.

“Почувствовала себя огнедышащим драконом?”, — пошутила в комментариях другая.

“Вкусненько!!!Послевкусие с перчинкой жгучей-мне понравилось!!!????”, — отметила еще одна клиентка.

“На любителя”, — выразил мнение еще один покупатель.

Однако многие комментарии все же были восторженными: “Это нечто”, “Особенно с хорошим кофе”, “Вкуснятина” и т.д.

Как пообещали на фабрике, такую шоколадку сейчас можно найти во всех фирменных магазинах «Коммунарка». Кроме того, “Зимняя вишня” появилась даже на маркетплейсе Ozon — там она стоит 14,09 BYN.

Ранее Телеграф писал, что “Коммунарка” объявила о запуске в продажу особой сезонной новинки — “целебных конфет с облепихой”. Узнали, сколько стоит сладость, которую производитель рекомендовал есть в разгар сезона простуд, и стоит ли ею заменять лекарства.

На Коммунарке сделали «целебные» конфеты от простуды. Дешевле лекарства?