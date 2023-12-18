«Коммунарка» предупредила белорусов о поддельных «розыгрышах» от ее имени. Куда не стоит кликать?
В интернете появилось несколько сайтов, на которых неизвестные люди организовали розыгрыши призов якобы от имени «Коммунарки». Фабрика не имеет к ним отношения – такое сообщение появилось на реальном портале предприятия.
На поддельные сайты злоумышленники поместили логотип предприятия и написали: «Коммунарка – Новогодние подарки. Участвуйте в Рождественской акции «Коммунарка», сообщили на предприятии. Если нажать на ссылку, появляется текст: «Поздравляем! У вас есть шанс выиграть подарок. Нажмите кнопку «Получить подарок», чтобы продолжить». «Коммунарка» попросила этого не делать, потому что к этим акциям отношения не имеет.
К слову, некоторые антивирусы при попытке зайти на подобный сайт предупредили об опасности.
Какую именно цель поставили злоумышленники, доподлинно неизвестно, но по неоднократным похожим случаям можно предположить, что – воровать личные данные.
Ранее Телеграф писал, что в интернете появился сайт, похожий на государственное агентство БелТА. По словам чиновников, его создали мошенники с целью фишинга. При этом на самом сайте-клоне размещена новость о создании в стране центра по борьбе с киберпреступностью.
В Минсвязи предупредили белорусов об опасности «точной копии» агентства БелТА