«Коммунарка» предупредила белорусов о поддельных «розыгрышах» от ее имени. Куда не стоит кликать?

Опубликовано: 18.12.2023 18:07 , Обновлено: 09.01.2025

В интернете появилось несколько сайтов, на которых неизвестные люди организовали розыгрыши призов якобы от имени «Коммунарки». Фабрика не имеет к ним отношения – такое сообщение появилось на реальном портале предприятия.

На поддельные сайты злоумышленники поместили логотип предприятия и написали: «Коммунарка – Новогодние подарки. Участвуйте в Рождественской акции «Коммунарка», сообщили на предприятии. Если нажать на ссылку, появляется текст: «Поздравляем! У вас есть шанс выиграть подарок. Нажмите кнопку «Получить подарок», чтобы продолжить». «Коммунарка» попросила этого не делать, потому что к этим акциям отношения не имеет.

К слову, некоторые антивирусы при попытке зайти на подобный сайт предупредили об опасности.

Какую именно цель поставили злоумышленники, доподлинно неизвестно, но по неоднократным похожим случаям можно предположить, что – воровать личные данные.

Ранее Телеграф писал, что в интернете появился сайт, похожий на государственное агентство БелТА. По словам чиновников, его создали мошенники с целью фишинга. При этом на самом сайте-клоне размещена новость о создании в стране центра по борьбе с киберпреступностью.

В Минсвязи предупредили белорусов об опасности «точной копии» агентства БелТА