100 лет назад родился белорусский писатель Василий Быков. Нашли редкие фотографии
Сегодня, 19 июня, знаменитый белорусский писатель и экзистенциалист Василий Быков отметил бы своё 100-летие. Telegraf.news нашёл редкие фото и вспомнил главные вехи из жизни Народного писателя Беларуси.
Василь Быков родился в д. Бычки в Витебской области в 1924 году. Свой первый опыт писательства он получил ещё в юности, когда вызвался перевести на белорусский язык понравившийся роман Жюля Верна “Из пушки на Луну”. Свой перевод он послал в редакцию газеты “Пiянэр Беларусi”.
В 17-летнем возрасте Быков вызвался добровольцем на фронт. В период второй мировой войны он участвовал в боях и командовал взводом артиллеристов. Лично прошёл с боями множество стран Европы. В ходе сражений будущий писатель был ранен и ошибочно сочтён погибшим. Позднее это событие легло в основу одной из его повестей.
Литературный дебют, по мнению самого Быкова, состоялся в 1951 году, когда во время службы в Курильском гарнизоне он создал рассказы «Смерть человека» и «Обозник». Эти тексты были опубликованы только через несколько лет – в 1957 году.
Всего за свои 79 лет писатель оставил литературное наследие в виде 240 произведений, которые были переведены более чем на 50 языков мира. Некоторые из его творений получили своё воплощение на экране.
Творчество Василия Быкова стало известно далеко за пределами Беларуси ещё во времена СССР. Показывая облик войны, писатель позволял себе небывалую для тех времён бескомпромиссность и честность, за что неоднократно подвергался цензурированию и критике властей. Будучи участником войны, писатель правдиво писал о том, чему был свидетелем сам. С полей боев он привез не только воспоминания, но и множество медалей и орденов.
В мирное время, помимо писательства и работы в газете “Гродненская правда”, Василий Быков занялся общественной и политической деятельностью. Был депутатом Верховного Совета БССР, учредителем и активистом БНФ. Писатель часто критиковал власть и выступал за сохранение и популяризацию белорусского языка, на котором писал все свои произведения.
Помимо писательского таланта, Василий Быков ещё и отлично рисовал и часто сам иллюстрировал свои рассказы. К слову, сам писатель мечтал стать художником и даже учился в Витебском художественном училище на скульптора. Однако из-за отсутствия денег ушёл из училища, так и не завершив обучение. В 2020 году были обнародованы подлинники фронтовых рисунков Быкова, которые ранее считались безвозвратно утерянными. Они хранились в архиве гродненского журналиста и ветерана войны Ивана Глухова.
До этой находки было известно только о 6 фронтовых рисунках писателя. Сам Быков считал, что эти его наброски не сохранились и полагал, что они сгорели под конец войны вместе с вещмешком.
Василь Быков был дважды женат. Первой супругой писателя была Надежда Кулагина, учительница русского языка и литературы, с которой Василь прожил 30 лет. В браке родились два сына. Второй женой писателя стала Ирина Суворова.
Писатель и автор культовых военных произведений скончался на 80-ом году жизни от рака желудка 22 июня 2003 года.
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