100 лет назад родился белорусский писатель Василий Быков. Нашли редкие фотографии

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Опубликовано: 19.06.2024 11:51 , Обновлено: 19.06.2024

Сегодня, 19 июня, знаменитый белорусский писатель и экзистенциалист Василий Быков отметил бы своё 100-летие. Telegraf.news нашёл редкие фото и вспомнил главные вехи из жизни Народного писателя Беларуси.

Василь Быков родился в д. Бычки в Витебской области в 1924 году. Свой первый опыт писательства он получил ещё в юности, когда вызвался перевести на белорусский язык понравившийся роман Жюля Верна “Из пушки на Луну”. Свой перевод он послал в редакцию газеты “Пiянэр Беларусi”.

В 17-летнем возрасте Быков вызвался добровольцем на фронт. В период второй мировой войны он участвовал в боях и командовал взводом артиллеристов. Лично прошёл с боями множество стран Европы. В ходе сражений будущий писатель был ранен и ошибочно сочтён погибшим. Позднее это событие легло в основу одной из его повестей.

Литературный дебют, по мнению самого Быкова, состоялся в 1951 году, когда во время службы в Курильском гарнизоне он создал рассказы «Смерть человека» и «Обозник». Эти тексты были опубликованы только через несколько лет – в 1957 году.

Всего за свои 79 лет писатель оставил литературное наследие в виде 240 произведений, которые были переведены более чем на 50 языков мира. Некоторые из его творений получили своё воплощение на экране.

Василий Быков в детстве и юности

Творчество Василия Быкова стало известно далеко за пределами Беларуси ещё во времена СССР. Показывая облик войны, писатель позволял себе небывалую для тех времён бескомпромиссность и честность, за что неоднократно подвергался цензурированию и критике властей. Будучи участником войны, писатель правдиво писал о том, чему был свидетелем сам. С полей боев он привез не только воспоминания, но и множество медалей и орденов.

В мирное время, помимо писательства и работы в газете “Гродненская правда”, Василий Быков занялся общественной и политической деятельностью. Был депутатом Верховного Совета БССР, учредителем и активистом БНФ. Писатель часто критиковал власть и выступал за сохранение и популяризацию белорусского языка, на котором писал все свои произведения.

Василий Быков с композитором Евгением Глебовым

Помимо писательского таланта, Василий Быков ещё и отлично рисовал и часто сам иллюстрировал свои рассказы. К слову, сам писатель мечтал стать художником и даже учился в Витебском художественном училище на скульптора. Однако из-за отсутствия денег ушёл из училища, так и не завершив обучение. В 2020 году были обнародованы подлинники фронтовых рисунков Быкова, которые ранее считались безвозвратно утерянными. Они хранились в архиве гродненского журналиста и ветерана войны Ивана Глухова.

До этой находки было известно только о 6 фронтовых рисунках писателя. Сам Быков считал, что эти его наброски не сохранились и полагал, что они сгорели под конец войны вместе с вещмешком.

Быков дарит автографы своим поклонникам

Василь Быков был дважды женат. Первой супругой писателя была Надежда Кулагина, учительница русского языка и литературы, с которой Василь прожил 30 лет. В браке родились два сына. Второй женой писателя стала Ирина Суворова.

Надпись на фото: «Сястры Валі ад брата, які сядзіць у метро ў Хельсінкі. Лета 1999 г.» Фото: архив Василя Быкова

Василий Быков был членом Союза писателей БССР. На фото: белорусские писатели В.В. Быков, Н.Я. Аврамчик А.А. Дракохруст, В.С. Короткевич в перерыве между заседаниями пленума правления Союза писателей БССР, 1972 г.

Быков на Замковой горе в Гродно, 1973 г.

Вместе со своей сестрой в д. Бычки

Писатель и автор культовых военных произведений скончался на 80-ом году жизни от рака желудка 22 июня 2003 года.

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