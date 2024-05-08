OZ составил рейтинг "самых многообещающих" белорусских авторов. Кто в него попал?

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Опубликовано: 08.05.2024 16:14 , Обновлено: 08.05.2024

Белорусы стали активнее читать книги своих земляков. К такому выводу пришли специалисты сети книжных магазинов OZ, проанализировав динамику продаж. Кто попал в рейтинг "самых многообещающих белорусских авторов?

Среди белорусских писателей, которых в OZ посчитали наиболее “многообещающими” попали представители жанров фантастики, а также авторы любовных, психологических и авантюрных романов.

Как подчеркнули в OZ, в свой рейтинг “многообещающих писателей” специалисты включили не самых популярных авторов, а наиболее перспективных – тех, к чьим книгам в сети книжного магазина интерес растет быстрее всего.

Рейтинг открыли молодая автор романов в жанре фэнтэзи Алла Грин, которая недавно издала книгу «Цвет вечности. Кобальтовый дракон» и белорусская сценаристка и писательница Алёна Белоножко со сборником фантастических рассказов «Дзiця Зямлi».

В топ книжной сети с дебютным романом «Валсарб» (это «перевертыш» слова «Браслав») попала и многообещающая писательница Хелена Побяржина. Книга, написанная в форме фамильной хроники, рассказывает о жизни девочки из Браслава в период с 1985 по 1994 года.

В список попал и небезызвестный Адам Глобус, которого хорошо уже знают не только в Беларуси, но и за её пределами. Недавно автор привлёк внимание малоизвестными и интересными фактами из своей жизни, которые изложил в документально-художественной книге «Зваротная перспектыва».

В первую пятерку также вошла известная поэтесса, прозаик и журналист Людмила Рублевская. Её цикл авантюрно-приключенческих романов о шляхтиче из обедневшего рода Прантише Вырвиче и докторе, алхимике и ученом Бутрамее Леднике пришёлся по душе многим белорусам. Некоторые критики сравнивают её творчество с классикой Владимира Короткевича. Сама писательница признавалась, что классик белорусской литературы однажды вдохновил её на написание романов схожей тематики.

В сфере интереса белорусов оказались и книги на деревенскую тематику. Здесь выделились белорусский прозаик, поэт, журналист и переводчик Виктор Гордей со заборником повестей «З мінулага не вяртаюцца…»и лауреат Национальной литературной премии Владимир Яговдик со сборником легенд и преданий «Дзяўчына з замчышча».

Не устают белорусы и от книг о самом главном. Поэтому пользуются успехом сборники Анатолия Резановича «Пра што iграе пiянiст» или Натальи Владимировой «Дзень нараджэння». В них собраны произведения о любви и счастье, предательстве и одиночестве.

«Рейтинг включает книги, интерес к которым быстро растет. Не не исключено, что они войдут в лидеры продаж в будущем. Безусловно, перечислить всех невозможно. Так, активно покупают сборники «Дараванне», куда вошли повести Алёны Брава, Олега Ждана, Анатолия Бензерука, Алеся Бадака, Андрея Федоренко. Отдельного упоминания стоит книга «Потому что так решили мы: поведенческая экономика Беларуси и ее раскодирование». Она вышла под научной редакцией экономиста, ученого, дипломата Кирилла Рудого. Всё это говорит о разнообразии интересов белорусского читателя», – отметили в сети OZ.

[info_b]OZ входит в число старейших белорусских ритейлеров. Создан в 1999 году и почти за 25 лет вырос из книжного интернета-магазина в крупную сеть. Сейчас она представлена более чем 40 магазинами, торговой онлайн-площадкой и мобильным приложением. Вместе с книгами в структуре продаж большое место занимает канцелярия, настольные игры и товары для творчества. Для покупателей действует доставка по всей стране.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал о том, что Генеральная прокуратура Беларуси сообщила что Минский суд по заявлению прокуроров пополнил список информационной продукции, которая относится к экстремистской. Речь идёт о двух изданиях: «Выбраныя творы» Вацлава Ластовского (1997 год) и «Выбраныя творы» Алеся Петрашкевича (2017 год), которые были выпущены в рамках проекта «Беларускі кнігазбор».

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