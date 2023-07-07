«Ходи, блин, в лес!» - Под Витебском три медведя вышли на трассу
В Витебской области, недалеко от поселка Сущево, водитель стал свидетелем, как на проезжу часть вышли три медведя.
Мужчина успел снять зверей на видео.
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«Вот и ходи, ###, в лес», - так прокомментировал произошедшее автор видео.
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Косолапые стали чаще выходить к людям
Охотники, егеря и работники лесничеств Витебщины отметили заметно возросшую численность бурого медведя в Бешенковичском, Витебском, Городокском, Лиозненском, Оршанском и Шумилинском районах. На зверей стали жаловаться местные жители. Их встречи с медведями стали происходить довольно часто.
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Так, в деревне Дубровское (Шумилинский район) сельчанин встретил медведя около лошади, пасшейся на поле. При этом хищник не атаковал. Возможно, коня спасла железная цепь, на которой тот был навязан, — дикие звери инстинктивно боятся лязганья металла.
А еще предупреждение о медведях стал присылать водителям “Белнефтехим”:
Что будет дальше с бурым медведем?
За исключение медведя из Красной книги выступают многие представители БООР и Министерства лесного хозяйства страны. Они считают, что настал момент, когда этот вопрос пора решать, так как речь идет о безопасности людей. Медведи не чувствуют угрозы со стороны человека и ведут себя соответствующим образом, постепенно перебираясь из заказников и глухих лесов поближе к людям.
Сейчас специалисты устанавливают численность зверя. Конкретное решение о медведях будет принято по результатам этого подсчета, отметил fishingby.com.
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