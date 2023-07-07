«Ходи, блин, в лес!» - Под Витебском три медведя вышли на трассу

🎥 Видео

Опубликовано: 07.07.2023 14:39 , Обновлено: 07.07.2023

В Витебской области, недалеко от поселка Сущево, водитель стал свидетелем, как на проезжу часть вышли три медведя.

Мужчина успел снять зверей на видео.

[info_b]Внимание! В ролике присутствует нецензурная лексика. [/info_b]

Embedded content

«Вот и ходи, ###, в лес», - так прокомментировал произошедшее автор видео.

В поселке под Гомелем кони устроили террор жителей. Что происходит?

Косолапые стали чаще выходить к людям

Охотники, егеря и работники лесничеств Витебщины отметили заметно возросшую численность бурого медведя в Бешенковичском, Витебском, Городокском, Лиозненском, Оршанском и Шумилинском районах. На зверей стали жаловаться местные жители. Их встречи с медведями стали происходить довольно часто.

«Красавчик!» — Белорусы оценили поведение медведя на дороге под Витебском

Так, в деревне Дубровское (Шумилинский район) сельчанин встретил медведя около лошади, пасшейся на поле. При этом хищник не атаковал. Возможно, коня спасла железная цепь, на которой тот был навязан, — дикие звери инстинктивно боятся лязганья металла.

А еще предупреждение о медведях стал присылать водителям “Белнефтехим”:

Что будет дальше с бурым медведем?

За исключение медведя из Красной книги выступают многие представители БООР и Министерства лесного хозяйства страны. Они считают, что настал момент, когда этот вопрос пора решать, так как речь идет о безопасности людей. Медведи не чувствуют угрозы со стороны человека и ведут себя соответствующим образом, постепенно перебираясь из заказников и глухих лесов поближе к людям.

Сейчас специалисты устанавливают численность зверя. Конкретное решение о медведях будет принято по результатам этого подсчета, отметил fishingby.com.

Ранее Телеграф писал о том, что белорусский рыбак снял, как к нему приплыло стадо кабанов:

«О! Навострились» — Белорусский рыбак снял, как к нему приплыло стадо кабанов. Чем все закончилось?