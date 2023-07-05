В поселке под Гомелем кони устроили террор жителей. Что происходит?

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Опубликовано: 05.07.2023 10:15 , Обновлено: 05.07.2023

Жители посёлка Большевик под Гомелем столкнулись с необычной для городских жителей проблемой - во двор многоэтажек по улице Советской повадилось ходить стадо лошадей. По словам местных жителей, кони - цыганские, но находятся на вольном выгуле, без присмотра хозяев и фактически терроризируют жителей близлежащих домов.

“Гуляют лошадки где хотят, возле подъезда гадят. На детской площадке тоже всё в кучах. Ходят возле детей, дети боятся выходить на улицу. Вытоптали всё клумбы, людям огороды испортили, пообгрызали саженцы. Во дворе побили машину, деревья ломают”, - описал масштаб проблемы один из жителей многоэтажки местному порталу Progomel.

По его словам, стадо лошадей может находиться во дворе круглосуточно, а обращение в милицию и местную администрацию на ситуацию никак не повлияло - чиновники и правоохранители направляют заявителей друг к другу, а проблема, по словам местных жителей, остаётся нерешённой “много лет”.

“Лошади ходят по всему посёлку, это просто кошмар и никому нет дела”, - посетовал читатель портала и поделился несколькими фото с лошадями, прогуливающимися по территории двора и детской площадки.

Фото: progomel.by

Отметим, что действия хозяев лошадей, выпущенных на свободный выпас без присмотра в неустановленном для этого месте, может расцениваться как нарушение правил содержания животных. За это, согласно статье 16.30 Кодекса об административных правонарушениях Беларуси, хозяевам лошадей может грозить штраф в размере от 1 до 15 базовых величин ( от 37 до 555 рублей ).

Если же лошади нанесут ущерб чужому имуществу (например, повредят припаркованные во дворе автомобили) или причинят вред здоровью людей (например, детям, гуляющим во дворе на площадке), максимальный штраф увеличивается в два раза - до 30 базовых величин ( до 1110 рублей ).