Когда белорусам отмечать Дзяды в ноябре? Вот как позвать предков, приготовить клецки "с душами" и помыться в бане
Хотите узнать, как правильно отметить Дзяды и пригласить души предков в свой дом? В ноябре, когда природа засыпает, белорусы чтят память своих ушедших родных. Мы расскажем вам о древних традициях, поделимся секретами приготовления особых блюд, таких как клецки "с душами", и раскроем тайны банных обрядов.
[info_b]Материал впервые опубликован 01.11. 2023, изменен 31.10.2024.[/info_b]
Дзяды - славянский и балтский народный поминальный обряд, ритуальный ужин в память умерших предков. Сутью этого обряда было “общение живых с мертвыми”, а именно установление отношений с душами предков, периодически возвращающимися в свои жилища из времен их жизни.
Целью ритуальных действий было завоевать расположение умерших, которые считались хранителями плодородия. Название “дзяды” использовали в определенных диалектах, главным образом в Беларуси, Польше и Украине. Но под другими названиями (поминки, пшеводи, радоница, задушки) существовали очень похожие ритуальные практики, распространенные у славян и балтов, а также во многих европейских и даже неевропейских культурах.
В течение года отмечали много дней чествования умерших, но главными считались осенние, которые в разных местах Беларуси справлялись в разные, хотя и близкие даты. Официальной датой празднования в Беларуси считается 2 ноября.
Когда отмечать “Дзяды” в 2024 году?
Впрочем, у белорусов принято говорить, что Дзяды не «отмечают» (или «празднуют»), а «дзядуюць». Происходит это в разные дни – в зависимости от конфессии, устоявшихся традиций, обычаев в семье и т.д.
Так, у православных эту народную традицию совместили с Дмитриевской родительской субботой (дата плавающая – первая суббота перед 8 ноября, днем памяти великомученика Димитрия Солунского). Католики 1-го ноября отмечают День Всех Святых, а 2-го – День поминовения усопших (Дзяды).
В центральном Полесье Дзяды справляют и вовсе два дня – пятницу и субботу (Деды и Бабы, соответственно, или Дедова пятница и Бабина суббота).
Есть этот праздник и в списке государственных праздников Беларуси. Официально он называется День памяти и приходится на 2-го ноября.
Также стоит отметить, что в народном календаре существует «универсальный алгоритм для вычисления дат всех народных праздников». Наши предки традиционно отмечали Дзяды на третьей неделе после Покрова (14 октября).
Обычно же люди выбирают тот день, в который могут навестить могилы дорогих сердцу людей. Хотя если говорить о Дзядах в русле православных традиций, то «главное событие этого дня – ужин в память умерших родственников».
Считается, что на Радуницу «мы ходим в гости к своим предкам», а на Дзяды (Осенние) – «приглашаем их за свой стол, чтобы угостить и отблагодарить за помощь и покровительство».
Кого поминают?
На Дзяды поминают не только старших членов семьи, которых уже нет на этом свете, и не только мужчин (если у вас возникла такая ассоциация), а всех умерших родственников.
Помните древнюю традицию – знать своих предков до седьмого колена, потому что именно они «играют решающую роль в судьбе человека»? Вот и на Дзяды считается доброй традицией звать-перечислять их поименно. На Осенние Дзяды обычно поминают весь род.
Но что белорусы вкладывают в само понятие «Дзяды»? Так обычно называют и праздничные дни поминовения усопших, и души умерших предков.
К слову, обряд Дзяды «берет свое начало от дохристианского восточно-славянского обычая тризны, связанного с культом предков».
Как подготовиться?
Все этапы подготовки к праздничному застолью «пропитаны идеей разделить радость жизни с духами умерших».
Хорошей традицией считается привести в порядок могилы умерших. Кто-то делает это перед Дзядами, а кто-то совмещает посещение кладбища с уборкой именно в этот день.
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Обязательным для наших предков было наведение порядка в доме, хозяйственных постройках и во дворе, вынос мусора. Избавлялись и от ненужных вещей. Делали это накануне праздника. Еще неплохо было бы вымыть окна, чтобы видеть, кто «придет в гости».
Все члены семьи в этот день мылись в бане (желательно до обеда). И обязательно оставляли после себя ведро (или таз) чистой воды и новый веник – для предков (духов умерших).
В разных местностях готовили разное количество блюд – где четное, где нечетное. Причем нечетные могли подаваться парно – например, 7 на 14 тарелках. В некоторых деревнях разрешалось отведать только три блюда и выпить три рюмки. А в некоторых, наоборот, обязательным условием было попробовать все.
Что поставить на стол?
Что же традиционно готовят на Дзяды? Среди обязательных блюд:
- кутья;
- блины;
- клецки «с душами»;
- яичница;
- узвар;
- мясо;
- овсяный кисель;
- крупник или квас с грибами;
- верещака с колбасой.
Но не расстраивайтесь, если ничего из перечисленного готовить не умеете или если нет подходящих продуктов. Как стираются (по поверью) на Дзяды границы между живым и потусторонним миром, так стираются и границы между прошлым и настоящим. И можно изменить или дополнить сложившиеся традиции, которые от этого только выиграют.
Главное – готовить с душой, с верой, с желанием.
Но если вы хотите, например, все же приготовить те самые клецки «с душами», то вот рецепт.
Ингредиенты:
- 1,5 кг картофеля,
- 1 луковица
- 2 зубка чеснока,
- 1 яйцо,
- 400 г свиного фарша,
- перец или кориандр,
- тмин,
- лавровый лист,
- соль.
Способ приготовления:
- В мясной фарш добавить мелко нарубленный лук и чеснок, посолить, добавить приправу, все хорошо помешать и скатать шарики.
- Натереть картошку как для драников, хорошо ее отжать через марлю. Через 15 минут крахмал осядет на дно.
- В отжатый картофель добавить, яйцо, соль, крахмал и все перемешать.
- Картофельное тесто расплющить на ладони и вложить в середину мясной шарик.
- Величиной с небольшое яблоко клецки осторожно опустить в подсоленную кипящую на среднем огне воду. Варить 30-40 мин. на слабом огне, не закрывая кастрюлю крышкой.
- Вынуть клецки шумовкой и положить их по одной в тарелки с заранее сваренным мясным бульоном. В каждую тарелку покрошить зелень укропа или петрушки.
- Также клецки можно подать без бульона. Выложив их на тарелку, полить сметаной и посыпать зеленью.
Что касается обрядового стола, то нужно обязательно поставить пустую тарелку, рюмку и положить ложку – для духов умерших. В тарелку (или миску) откладывают понемногу от каждого блюда, в рюмку наливают питье.
Все это, как и остатки блюд, должно стоять на столе да следующего утра. Считалось, что «гости из другого мира» будут угощаться всю ночь.
Как позвать предков?
Среди традиций на Дзяды обязательной была и эта – специальными словами, часто рифмованными, перед началом трапезы позвать всех умерших родственников, а по ее окончании – «отправить их обратно на небо».
Но вначале нужно было хотя бы на короткое время открыть окна и двери, чтобы души могли попасть в дом. А вьюшку в печи не закрывали всю ночь – считалось, что именно через нее души уйдут.
Обычно хозяин зажигал свечу, читал молитву, затем перечислял предков поименно и приглашал к столу.
Святыя дзяды, завём вас, Хадзіце да нас! Ёсць тут усё, што Бог даў, Што я для вас ахвяраваў, Чым толькі хата багата. Святыя дзяды! Просім вас, Хадзіце, ляціце да нас.
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А затем за неспешной беседой вспоминали всех дорогих сердцу людей, которые покинули этот мир, их добрые дела, поступки. В некоторых местностях считалось, что предков на Дзяды надо еще и повеселить. Поэтому за столом и на музыкальных инструментах играли, и песни пели.
Обычно праздничный ужин был долгим. А по его окончании хозяин дома говорил:
Святыя дзяды Зляталісь сюды, Есці – пад`елі, Піць – напіліся, Чэсць і слава вам! Цяпер скажыце нам, Чаго вам трэба? А лепей: Ляціце ў неба!
Что нельзя делать в этот праздник?
Есть ряд поверий, которых, как считали наши предки, лучше придерживаться. И связаны они… со столом:
- Нельзя кому-то одному раньше всех вставать из-за обрядового стола. Считалось, что тот, кто это сделает, скоро умрет. Поэтому старались встать все вместе.
- Нельзя убирать со стола до следующего утра – ни остатки еды, ни посуду. Как нельзя вытирать во время ужина, если что-то пролилось, подметать крошки, упавшие на пол.
- Нельзя поднимать столовый прибор, еду и т.д., если что-то упало со стола. Оно остается лежать на полу до утра.
- Нельзя ставить ноги на перекладину стола. Там (по приметам) могли сидеть души умерших.
- Нельзя выбрасывать остатки еды. Утром их нужно отдать домашним животным или отнести на кладбище.
- Нельзя класть ложку выемкой вверх, иначе умершие предки перевернутся в могилах.
Кстати, считается, что на Дзяды можно даже увидеть кого-то из умерших предков в своем доме. Вот только заговаривать с ними не стоит.
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