Когда белорусам отмечать Дзяды в ноябре? Вот как позвать предков, приготовить клецки "с душами" и помыться в бане

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Опубликовано: 31.10.2024 13:41 , Обновлено: 31.10.2024

Хотите узнать, как правильно отметить Дзяды и пригласить души предков в свой дом? В ноябре, когда природа засыпает, белорусы чтят память своих ушедших родных. Мы расскажем вам о древних традициях, поделимся секретами приготовления особых блюд, таких как клецки "с душами", и раскроем тайны банных обрядов.

[info_b]Материал впервые опубликован 01.11. 2023, изменен 31.10.2024.[/info_b]

Дзяды - славянский и балтский народный поминальный обряд, ритуальный ужин в память умерших предков. Сутью этого обряда было “общение живых с мертвыми”, а именно установление отношений с душами предков, периодически возвращающимися в свои жилища из времен их жизни.

Целью ритуальных действий было завоевать расположение умерших, которые считались хранителями плодородия. Название “дзяды” использовали в определенных диалектах, главным образом в Беларуси, Польше и Украине. Но под другими названиями (поминки, пшеводи, радоница, задушки) существовали очень похожие ритуальные практики, распространенные у славян и балтов, а также во многих европейских и даже неевропейских культурах.

В течение года отмечали много дней чествования умерших, но главными считались осенние, которые в разных местах Беларуси справлялись в разные, хотя и близкие даты. Официальной датой празднования в Беларуси считается 2 ноября.

Когда отмечать “Дзяды” в 2024 году?

Впрочем, у белорусов принято говорить, что Дзяды не «отмечают» (или «празднуют»), а «дзядуюць». Происходит это в разные дни – в зависимости от конфессии, устоявшихся традиций, обычаев в семье и т.д.

Так, у православных эту народную традицию совместили с Дмитриевской родительской субботой (дата плавающая – первая суббота перед 8 ноября, днем памяти великомученика Димитрия Солунского). Католики 1-го ноября отмечают День Всех Святых, а 2-го – День поминовения усопших (Дзяды).

В центральном Полесье Дзяды справляют и вовсе два дня – пятницу и субботу (Деды и Бабы, соответственно, или Дедова пятница и Бабина суббота).

Есть этот праздник и в списке государственных праздников Беларуси. Официально он называется День памяти и приходится на 2-го ноября.

Также стоит отметить, что в народном календаре существует «универсальный алгоритм для вычисления дат всех народных праздников». Наши предки традиционно отмечали Дзяды на третьей неделе после Покрова (14 октября).

Обычно же люди выбирают тот день, в который могут навестить могилы дорогих сердцу людей. Хотя если говорить о Дзядах в русле православных традиций, то «главное событие этого дня – ужин в память умерших родственников».

Считается, что на Радуницу «мы ходим в гости к своим предкам», а на Дзяды (Осенние) – «приглашаем их за свой стол, чтобы угостить и отблагодарить за помощь и покровительство».

Кого поминают?

На Дзяды поминают не только старших членов семьи, которых уже нет на этом свете, и не только мужчин (если у вас возникла такая ассоциация), а всех умерших родственников.

Помните древнюю традицию – знать своих предков до седьмого колена, потому что именно они «играют решающую роль в судьбе человека»? Вот и на Дзяды считается доброй традицией звать-перечислять их поименно. На Осенние Дзяды обычно поминают весь род.

Но что белорусы вкладывают в само понятие «Дзяды»? Так обычно называют и праздничные дни поминовения усопших, и души умерших предков.

К слову, обряд Дзяды «берет свое начало от дохристианского восточно-славянского обычая тризны, связанного с культом предков».

Как подготовиться?

Все этапы подготовки к праздничному застолью «пропитаны идеей разделить радость жизни с духами умерших».

Хорошей традицией считается привести в порядок могилы умерших. Кто-то делает это перед Дзядами, а кто-то совмещает посещение кладбища с уборкой именно в этот день.

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Обязательным для наших предков было наведение порядка в доме, хозяйственных постройках и во дворе, вынос мусора. Избавлялись и от ненужных вещей. Делали это накануне праздника. Еще неплохо было бы вымыть окна, чтобы видеть, кто «придет в гости».

Все члены семьи в этот день мылись в бане (желательно до обеда). И обязательно оставляли после себя ведро (или таз) чистой воды и новый веник – для предков (духов умерших).

В разных местностях готовили разное количество блюд – где четное, где нечетное. Причем нечетные могли подаваться парно – например, 7 на 14 тарелках. В некоторых деревнях разрешалось отведать только три блюда и выпить три рюмки. А в некоторых, наоборот, обязательным условием было попробовать все.

Что поставить на стол?

Что же традиционно готовят на Дзяды? Среди обязательных блюд:

кутья;

блины;

клецки «с душами»;

яичница;

узвар;

мясо;

овсяный кисель;

крупник или квас с грибами;

верещака с колбасой.

Но не расстраивайтесь, если ничего из перечисленного готовить не умеете или если нет подходящих продуктов. Как стираются (по поверью) на Дзяды границы между живым и потусторонним миром, так стираются и границы между прошлым и настоящим. И можно изменить или дополнить сложившиеся традиции, которые от этого только выиграют.

Главное – готовить с душой, с верой, с желанием.

Но если вы хотите, например, все же приготовить те самые клецки «с душами», то вот рецепт.

Ингредиенты:

1,5 кг картофеля,

1 луковица

2 зубка чеснока,

1 яйцо,

400 г свиного фарша,

перец или кориандр,

тмин,

лавровый лист,

соль.

Способ приготовления:

В мясной фарш добавить мелко нарубленный лук и чеснок, посолить, добавить приправу, все хорошо помешать и скатать шарики. Натереть картошку как для драников, хорошо ее отжать через марлю. Через 15 минут крахмал осядет на дно. В отжатый картофель добавить, яйцо, соль, крахмал и все перемешать. Картофельное тесто расплющить на ладони и вложить в середину мясной шарик. Величиной с небольшое яблоко клецки осторожно опустить в подсоленную кипящую на среднем огне воду. Варить 30-40 мин. на слабом огне, не закрывая кастрюлю крышкой. Вынуть клецки шумовкой и положить их по одной в тарелки с заранее сваренным мясным бульоном. В каждую тарелку покрошить зелень укропа или петрушки. Также клецки можно подать без бульона. Выложив их на тарелку, полить сметаной и посыпать зеленью.

Что касается обрядового стола, то нужно обязательно поставить пустую тарелку, рюмку и положить ложку – для духов умерших. В тарелку (или миску) откладывают понемногу от каждого блюда, в рюмку наливают питье.

Все это, как и остатки блюд, должно стоять на столе да следующего утра. Считалось, что «гости из другого мира» будут угощаться всю ночь.

Как позвать предков?

Среди традиций на Дзяды обязательной была и эта – специальными словами, часто рифмованными, перед началом трапезы позвать всех умерших родственников, а по ее окончании – «отправить их обратно на небо».

Но вначале нужно было хотя бы на короткое время открыть окна и двери, чтобы души могли попасть в дом. А вьюшку в печи не закрывали всю ночь – считалось, что именно через нее души уйдут.

Обычно хозяин зажигал свечу, читал молитву, затем перечислял предков поименно и приглашал к столу.

Святыя дзяды, завём вас, Хадзіце да нас! Ёсць тут усё, што Бог даў, Што я для вас ахвяраваў, Чым толькі хата багата. Святыя дзяды! Просім вас, Хадзіце, ляціце да нас.

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А затем за неспешной беседой вспоминали всех дорогих сердцу людей, которые покинули этот мир, их добрые дела, поступки. В некоторых местностях считалось, что предков на Дзяды надо еще и повеселить. Поэтому за столом и на музыкальных инструментах играли, и песни пели.

Обычно праздничный ужин был долгим. А по его окончании хозяин дома говорил:

Святыя дзяды Зляталісь сюды, Есці – пад`елі, Піць – напіліся, Чэсць і слава вам! Цяпер скажыце нам, Чаго вам трэба? А лепей: Ляціце ў неба!

Что нельзя делать в этот праздник?

Есть ряд поверий, которых, как считали наши предки, лучше придерживаться. И связаны они… со столом:

Нельзя кому-то одному раньше всех вставать из-за обрядового стола. Считалось, что тот, кто это сделает, скоро умрет. Поэтому старались встать все вместе. Нельзя убирать со стола до следующего утра – ни остатки еды, ни посуду. Как нельзя вытирать во время ужина, если что-то пролилось, подметать крошки, упавшие на пол. Нельзя поднимать столовый прибор, еду и т.д., если что-то упало со стола. Оно остается лежать на полу до утра. Нельзя ставить ноги на перекладину стола. Там (по приметам) могли сидеть души умерших. Нельзя выбрасывать остатки еды. Утром их нужно отдать домашним животным или отнести на кладбище. Нельзя класть ложку выемкой вверх, иначе умершие предки перевернутся в могилах.

Кстати, считается, что на Дзяды можно даже увидеть кого-то из умерших предков в своем доме. Вот только заговаривать с ними не стоит.

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