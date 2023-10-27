Протрите искусственные цветы этой жидкостью. Так они останутся красивыми на кладбище намного дольше

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 27.10.2023 10:44 , Обновлено: 27.10.2023

Многие из нас предпочитают использовать на кладбищах искусственные цветы. Это менее экологично, но гораздо более долговечно. Им не страшны ни мороз, ни дождь, ни порывы ветра. Вопреки сложившемуся мнению, букеты из пластика могут хорошо выглядеть даже полгода. Достаточно лишь немного смазать лепестки, и они сохранят свой насыщенный цвет.

Если вы хотите, чтобы ваш букет простоял на могиле полгода, необходимо знать несколько правил продления жизни цветов.

Первое - помните, что искусственные цветы не все одинаковы. Покупая самый дешевый букет, не удивляйтесь, что через несколько дней на улице он будет пригоден только для мусора. Стоит инвестировать в более качественный продукт, где не экономили на клее и красителях.

[info_b]Кстати, в магазине можно немного согнуть цветы — если лепестки начнут отклеиваться, это знак отказаться от покупки.[/info_b]

Второе - правильно закрепить цветы на могиле. Если горшок легкий и легко опрокидывается, то порывистый ветер способен вынести его далеко за пределы надгробия. Бросьте в землю немного гравия и камней, и пучок будет прочно стоять на своем месте.

Интересный прием, помогающий сохранить насыщенные цвета, - натереть лепестки подсолнечным или оливковым маслом. Для этого можно использовать самую дешевую жидкость, даже ту, у которой истек срок годности.

Второй способ — сбрызнуть их лаком для волос. Косметическое средство также создаст на их поверхности защитный слой, который защитит материал от внешних факторов. Кроме того, это придаст им некоторую жесткость, что также положительно скажется на долговечности.

Есть еще одна вещь, которую мало кто осознает. Искусственные цветы можно и нужно чистить. Стоит время от времени протирать их поверхность водой с мылом или раствором уксуса. В случае с белыми хорошо подойдет пищевая сода.

Ранее Телеграф писал, что, отправляясь на могилы близких (например, на Дзяды 2 ноября), помимо свечей и цветов стоит взять с собой… спагетти.

Зачем брать с собой на кладбище спагетти? Понадобятся не только на Дзяды