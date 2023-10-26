Зачем брать с собой на кладбище спагетти? Понадобятся не только на Дзяды

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Опубликовано: 26.10.2023 10:08 , Обновлено: 26.10.2023

Отправляясь на могилы близких (например, на Дзяды 2 ноября), помимо свечей и цветов возьмите с собой... спагетти. Да, это звучит очень странно, однако эти длинные нити могут пригодиться самым неочевидным образом. При этом, такой может прием пригодится и в быту.

[info_b]Дзяды (Деды) — праздник, который до сих пор отмечают многие белорусы. В этот день нужно ехать на кладбище, чтобы поминать своих умерших близких. А еще и для того, чтобы убраться на могилах. [/info_b]

Речь идет не о том, чтобы есть макароны на кладбище. Вот уж где действительно странная затея. Есть другая, очень веская причина. Оказывается, этот продукт пригодится вам… при зажигании свечей (в лампадах или стаканах).

Наверняка вы не раз обжигали пальцы, пытаясь зажечь фитили свечей, находящихся в глубокой емкости, с помощью обычных спичек или традиционной зажигалки. Длинные и узкие нити макарон решат эту проблему раз и навсегда.

Чтобы использовать спагетти для зажигания свечи в лампаде, достаточно поджечь один конец. Для этого можно использовать спичку или зажигалку.

Если у вас нет ни того, ни другого, просто вставьте нить в уже горящую свечу и подождите, пока она начнет гореть. Затем приставьте ее к незажженному фитилю свечи, и готово!

Более того, этот трюк можно использовать не только на кладбище и не только на Дзяды.

Ранее Телеграф писал, что воск, пролитый на надгробие, прилипшая грязь могут стать настоящим кошмаром. Особенно, если вы не удалите их сразу. К счастью, есть простые домашние приемы, позволяющие решить эту проблему.

Достаточно смешать два продукта, один из которых стоит всего 50 копеек. Вы найдете их на своей кухне.

Помните, что скоро Деды? Вот советы, как почистить надгробия и памятники на могиле