Эта болезнь может грозить любой взрослой кошке. Как предотвратить у питомца деменцию?

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Опубликовано: 02.04.2024 14:15 , Обновлено: 02.04.2024

Развитие ветеринарной медицины, а также повышение осведомленности людей, ухаживающих за кошками, означает, что мы можем наслаждаться обществом любимого питомца все дольше и дольше. И хотя долгая жизнь - это огромный плюс для прогресса, важно помнить, что с возрастом кошки начинают страдать от болезней, связанных со старением. Одним из таких старческих недугов может стать деменция у кошки - аналог человеческой болезни Альцгеймера. Как развивается это заболевание и можно ли его предотвратить?

Деменция у кошек - откуда берется кошачья болезнь Альцгеймера?

Синдром когнитивной дисфункции - это синдром, возникающий в результате когнитивных нарушений у пожилых кошек. Их появление связано со старением мозга и гибелью нервных клеток. Замедление умственных функций, потеря памяти и способности к обучению напоминают человеческое слабоумие и болезнь Альцгеймера.

По оценкам, симптомы этого расстройства проявляются у каждой второй собаки старше 10 лет, у каждой второй кошки старше 15 лет и у каждой четвертой в возрасте 11-14 лет. Как видите, масштабы явления велики - деменция может развиться у любого домашнего животного, в том числе и у вашей кошки.

Ухаживающие за питомцами с когнитивными нарушениями люди часто не знают об этом заболевании. Они винят в появлении все более странного поведения кошки ее настроение или обвиняют питомца в озорстве.

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Когнитивное расстройство у кошек - как распознать?

Исследования показывают, что изменения в мозге животных с деменцией напоминают те, что происходят у людей, страдающих болезнью Альцгеймера. Симптомы обычно включают изменения в поведении и прежних привычках кошки - например, деменция у замкнутых и независимых кошек может вызвать небывалую потребность в близости, а у общительных - отвращение к близости.

Однако на самом деле многие признаки этого заболевания могут быть симптомами других заболеваний. Поэтому любое изменение в поведении кошки должно побудить нас как можно скорее обратиться к ветеринару. Вот некоторые из проблем, которые чаще всего возникают у питомцев, страдающих деменцией.

1. Дезориентация

Кошки с деменцией часто забывают, где они находятся. Иногда из-за этого они начинают чрезмерно мяукать. Громкое мяуканье - это попытка позвать на помощь хозяина, когда растерянная кошка просыпается ночью и не знает, где находится. Паника часто перерастает в жалобные призывы. Уличные кошки с подозрением на слабоумие должны оставаться в помещении. Окна и балконы должны быть защищены, так как больная кошка может уже не вернуться домой.

2. Нарушения сна

Изменение привычек сна - один из признаков деменции у кошек. Чрезмерная активность по ночам, засыпание в ранее время и исчезновение в кошачьем убежище на целый день часто сопровождают когнитивные расстройства у пожилых кошек.

3. Потеря памяти

Потеря памяти - чрезвычайно распространенное явление у кошек, страдающих деменцией. Они теряются, избегают компании, забывают, где находится их еда, поэтому не принимают достаточное количество воды и пищи или, наоборот, забывают, что уже пили и ели, и поэтому делают это слишком часто. Аналогичная проблема возникает и с лотком - кошки с деменцией забывают его расположение, из-за чего часто гадят в неположенных местах.

Потеря памяти также может повлиять на долговременную память. Симптомы этой проблемы - нереагирование на имена, неузнавание членов семьи, внезапное неподчинение правилам поведения в доме.

4. Агрессия и тревожность

Когнитивная дисфункция также может быть причиной агрессивного поведения. Это результат тревоги, которая сопровождает кошку, потерявшую чувство безопасности из-за ухудшения работы органов чувств. Взаимодействие с членами семьи также может поменяться. Уставшая и раздражительная кошка может бурно реагировать на внимание других кошек, нападать на протянутую для поглаживания руку или прятаться большую часть дня.

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Деменция у кошек - симптомы

нарушение ориентации;

изменения в поведении по отношению к людям и другим животным;

эмоциональная неустойчивость;

внезапная агрессия (из-за страха);

нарушения сна;

потеря или значительное повышение аппетита;

проблемы с использованием лотка;

утрата гигиенических привычек;

повышенная или пониженная активность;

громкие мяуканья;

хождение по кругу;

пристальный взгляд в одну точку.

Все эти симптомы легко спутать с другими заболеваниями, которыми страдают пожилые питомцы, например глухотой, ухудшением зрения и слуха, гипертиреозом.

Проблемы с туалетом могут быть вызваны заболеваниями мочевыделительной системы или скелета, а медленный уход из жизни может быть связан с постоянной скукой или депрессией, от которых часто страдают домашние кошки. Поэтому не следует сразу судить о наличии деменции. Только тщательное обследование позволит поставить правильный диагноз.

Деменция у кошки - как предотвратить?

Деменция у кошки носит необратимый и прогрессирующий характер. Кроме того, это заболевание не лечится. Заболевшая кошка уже не будет прежней. Однако наше вмешательство может замедлить ее прогрессирование и значительно уменьшить страдания, помогая животному достойно прожить оставшиеся годы жизни. По сути, именно от нас - людей, ухаживающих за животным, - зависит, насколько быстро будет прогрессировать болезнь и насколько комфортно будет чувствовать себя наша кошка.

Исследования показывают, что активные животные гораздо реже страдают от этого заболевания. Если обеспечить кошке интересные и разнообразные игры, поощрять ее зарабатывать еду, предлагать ей различные умственные задачи, общаться с другими животными, вносить разнообразие в окружающую ее среду, гулять, тесно общаться и регулярно общаться с ухаживающим за ней человеком, это не только улучшит кровоснабжение ключевых участков мозга, но и замедлит их старение.

Деменцию у кошки можно также предотвратить с помощью правильной диеты. Кормление вашего питомца здоровой, сбалансированной пищей поможет ему дольше сохранять работоспособность мозга. Существуют корма, предназначенные для пожилых кошек, и специальные составы, богатые антиоксидантами. Доказано, что продукты, содержащие антиоксиданты, витамин Е, бета-каротин, L-карнитин и линолевую кислоту, благотворно влияют на самочувствие и здоровье наших питомцев.

Также очень важно следить за изменениями в суточном ритме и ритуалах кошачьих-старших. Мы должны быть бдительны, ведь кошки умеют скрывать свои слабости. Чем раньше мы заметим тревожные симптомы, тем больше шансов быстро поставить диагноз и принять меры для сохранения здоровья питомца.

Если мы будем придерживаться вышеупомянутого образа жизни на протяжении всей жизни кошки, наш питомец будет дольше радовать нас своим здоровьем, а мы будем наслаждаться его обществом.

Как облегчить жизнь больной кошки?

Диагноз “старческое слабоумие” - это не приговор. Мы еще можем многое сделать, чтобы улучшить комфорт и качество жизни нашего питомца. Существование больного животного не обязательно должно быть чередой страданий.

Покой

Прежде всего, необходимо обеспечить кошке как можно больше покоя и тишины. Поэтому максимально ограничьте любые изменения и стрессовые ситуации в окружении кошки. Чем меньше в жизни кошки будет неожиданных поворотов, тем спокойнее и увереннее она будет себя чувствовать. Худшее, что может случиться с вашим питомцем сейчас, - это переезд, перепланировка, новый жилец или ремонт. Подумайте о приобретении кошачьих феромонов, чтобы успокоить поведение беспокойной кошки.

Здоровый комфорт

Если у питомца явные проблемы с памятью и ему трудно найти свой лоток или миски, постарайтесь, чтобы их было больше в доме. Это увеличит вероятность того, что кошка наткнется на них, когда ей что-то понадобится. Создайте в своем доме максимально комфортные условия, и вы, несомненно, получите пользу. Не помешает оставлять свет на ночь. Кошка, которая ничего не ищет, станет спокойнее, и, возможно, ночные концерты прекратятся.

Займите делом

Поддерживайте свою пожилую кошку активной как умственно, так и физически. Движение и умственные упражнения помогут ему чувствовать себя лучше. В конце концов, ничто не действует на него лучше, чем просто “быть кошкой”, а это подразумевает постоянное стимулирование его инстинктов. Речь не идет о сложных заданиях и интерактивных головоломках. Иногда достаточно простой игры с удочкой или перышком. Даже пожилым животным нравятся такие испытания.

Не вините кошку

Кошка не виновата в том, что наступила осень ее жизни. Она ожидает каждого из нас. Поэтому проявите к своему питомцу понимание и терпение. Не расстраивайтесь, если он начинает вести себя странно. Никогда не кричите и тем более не отчитывайте его за проблемы, которые он создает. Кошка делает это не со злым умыслом, она больна и нуждается в нашей поддержке и помощи, а не в отказе!

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