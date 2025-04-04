"Экологический индикатор" - Грибник объяснил, зачем белорусам искать в лесу "чашу эльфа"

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 04.04.2025 11:47 , Обновлено: 10.04.2025

С наступлением апреля и тепла многие грибники уже находятся на низком старте в ожидании скорого открытия сезона сбора весенних грибов. Однако немногие знают, что ещё до массового появления сморчков есть повод заглянуть в лес. Журналистка Telegraf.news поговорила с профессиональным грибником Александром Горбацевичем и узнала, почему белорусам стоит обратить внимание на первый весенний гриб – саркосцифу алую.

Еще до появления желанных сморчков и сморчковых шапочек в лесах Беларуси можно заметить небольшие розоватые грибы на старой отмершей древесине. Их нетипичный вид и яркий окрас могут навести на мысли о ядовитости, но на самом деле саркосцифа алая — съедобный гриб. Более того, есть по меньшей мере три причины обратить на неё внимание.

[info_b]Александр Горбацевич — профессиональный грибник, создатель блога Sky Forest на YouTube и в TikTok, организатор грибных и эко-туров в Беларуси. Также он ведет блог в Instagram.[/info_b]

Как распознать саркосцифу алую?

Фото: архив Александра Горбацевича

Небольшие чашеобразные грибы алые внутри и розоватые снаружи можно заметить в лесах с наступлением оттепели в феврале-марте. Ранняя и нестабильная весна в нынешнем году пробудила саркосцифы еще в январе, о чем уже успели рассказать некоторые грибники.

С виду саркосцифы походят на мелкие пиалы и в народе более известны как бабушкины ушки и красная шапочка. Также в среди грибников всё чаще звучит красивое, как будто “толкиеновское” название гриба - чаша эльфа, пришедшее из Скандинавии. Растут саркосцифы на остатках гниющей древесины и ветках под слоем влажной листвы по май. Предпочитают лиственные и смешанные леса и растут чаще группами, чем по одиночке.

Спутать саркосцифу с каким-либо другим видом грибов сложно. У нее нет схожих ядовитых двойников.

Такие белорусские весенние грибы продают в ЕС по 1000 евро за кило. Где найти и как не перепутать с ядовитым собратом?

3 причины искать саркосцифу

Фото: архив Александра Горбацевича

Яркий, как-будто ядовитый окрас и маленький размер сделали саркосцифу не очень привлекательной находкой для грибников. Тем не менее её вкусовые качества некоторые находят достаточно интересными. Текстура саркосцифы хрустящая и упругая, и, по отзывам, напоминает кальмара с нотками грибного аромата.

Неоспоримым кулинарным преимуществом гриба является его необычный и привлекательный внешний вид и цвет , который сохраняется даже после термической обработки . Это свойство гриба делает его хорошей добавкой в салаты, омлеты и другие блюда и позволяет сделать подачу более эффектной.

Как отметил Александр Горбацевич, многие микологи называют саркосцифу “экологическим индикатором” . Считается, что она растет в лесах с благополучной экологической обстановкой, как правило, вдали от дорог и промышленных зон.

“Можно прогуляться по лесу и просто для себя отметить места, где растёт саркосцифа. Говорят, что грибы из леса, где она растёт, на радиацию можно не проверять. Но кто-то мне писал в комментариях, что встречал её и растущей на мусорке”, - рассказал грибник.

Тем не менее, на своем опыте он убедился, что подосиновики и белые грибы с того же участка леса, где весной росли саркосцифы, успешно проходят проверки в лаборатории.

Обратить внимание на места, где растёт саркосцифа, стоит ещё по одной причине. По наблюдениям Горбацевича, она очень часто растёт рядом со сморчками - самыми ценными весенними грибами.

Такие белорусские весенние грибы продают в ЕС по 1000 евро за кило. Где найти и как не перепутать с ядовитым собратом?

“Когда сморчки не пошли, можно по лесу погулять и поискать саркосцифу. Потому что, как правило, саркосцифы и сморчки растут рядом. Если не на одной поляне, то как минимум рядом. Я не встречал поляны со сморчками, где не было бы саркосцифы на каком-то близком расстоянии до нескольких десятков метров”, - рассказал Александр Горбацевич.

Также он заметил, что гриб имеет эффектную и увлекательную особенность. Если на уже взрослую саркосцифу слегка подуть, то можно воочию увидеть, как гриб выпускает облако спор - это его механизм размножения.

К слову, уже в марте в некоторых регионах Беларуси грибники обнаружили примордии сморчковой шапочки. Сам же Александр Горбацевич ознаменовал для себя открытие сезона 3 апреля, обнаружив первый “микроскопический” сморчок в одном из своих мест. Тем не менее он подчеркнул, что их рост может замедлиться в связи с грядущим похолоданием

Ранее Telegraf.news писал о том, что наступившая весна и оттепель погрузили многих заядлых грибников в трепетное ожидание открытия грибного сезона. Каким он будет после такой малоснежной зимы? Когда ждать появления сморчков и сморчковой шапочки? Насколько далеко можно делать прогнозы по грибам в принципе? Журналистка Telegraf.news задала эти вопросы 4 опытным белорусским грибникам.

Будет ли «грибной бум» в Беларуси в 2025 году? Опытные грибники ответили, когда ждут первые боровики, лисички и сморчки