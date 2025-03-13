"Так рано еще не находили!" - В Беларуси заметили первые весенние грибы. Сколько осталось до открытия сезона?

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Опубликовано: 13.03.2025 11:00 , Обновлено: 13.03.2025

Отсутствие снега и раннее тепло побудило многих белорусов отправиться на поиски первых весенних грибов пораньше, и, как оказалось, не зря. Уже сейчас некоторые грибники в соцсетях отрапортовали о появлении сморчковых шапочек и саркосциф. Журналистка Telegraf.news разузнала, что принесла "тихая охота" белорусам в марте.

Первыми о нахождении примордий сморчковой шапочки сообщили грибники в одном из беларусских Telegram-каналов. Фотографиями этих малышей поделились и в главном паблике грибников в ВК “Грибные войска Беларуси”.

Фото первых примордий сморчковой шапочки, найденных в Беларуси. Фото: Telegram-канал "Грибники Беларусь"











Вдохновлённые такой находкой на поиск грибной шапочки по “своим местам” отправились и другие грибники. Так, “тихую охоту” белорусской писательницы и увлечённого грибника Натальи Батраковой ожидала схожая картина. 11 марта она обнаружила примордии сморчковой шапочки в районе кольцевой дороги под Минском.

“Так рано еще не находили! Совсем немного осталось до полноценного сбора весенних грибов!” - порадавалась один из автором грибного проекта “ГрибКино” в своём Instagram.

Найденные всходы сморчковой шапочки ещё совсем крохотные и по словам Натальи Батраковой, для того, чтобы вырасти в полноценный гриб им понадобится по меньшей мере ещё 2 недели .

Александр Шевцов, который является одним из создателей паблика “Грибные войска”, 13 марта, отправившись на разведку в свои места под Минском, также обнаружил сморчковые шапочки.

Примордии сморчковой шапочки, наденные 13 марта. Фото: архив Александра Шевцова















“Поехали с Сашей в наше любимое сморчково-шапочное место. И вуаля, нашли тоже первые примордии сморчковой шапочки”, - написал он на страничке паблика.

В то же время многие грибники ранее сообщали о появлении саркосцифф, которые также являются съедобными грибами. В частности, Александр Шевцов ранее рассказывал, что находил их ещё в январе.

Эти саркосцифы были найдены 8 марта. Фото: VK паблик "Грибные войска Беларуси"











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