Будет ли "грибной бум" в Беларуси в 2025 году? Опытные грибники ответили, когда ждут первые боровики, лисички и сморчки

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Опубликовано: 04.03.2025 10:39 , Обновлено: 04.03.2025

Наступившая весна и оттепель погрузили многих заядлых грибников в трепетное ожидание открытия грибного сезона. Каким он будет после такой малоснежной зимы? Когда ждать появления сморчков и сморчковой шапочки? Насколько далеко можно делать прогнозы по грибам в принципе? Журналистка Telegraf.news задала эти вопросы 4 опытным белорусским грибникам.

Погода в Беларуси в последние годы становится всё менее предсказуемой, и сроки появления тех или иных грибов в лесах всё чаще идут вразрез с привычным представлением о том, как это должно происходить.

Предугадать грибную волну в долгосрочной перспективе практически невозможно, и в этом мнении сходится большинство грибников. Однако опыт наблюдений и понимание процессов даёт основание планировать “тихую охоту” на весну, а кому-то даже делать осторожные прогнозы на осень.

Мы спросили у опытных грибников Александра Шевцова, Натальи Батраковой, Виталии Казариной и Александра Горбацевича о том, каким они видят предстоящий грибной сезон 2025 в Беларуси.

“За весну и осень я не переживаю”

[info_b]Александр Шевцов - опытный грибник, один из основателей паблика “Грибные войска Беларуси” в VK и одноимённого канала на YouTube.

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По словам Александра Шевцова, в вопросе грибных ожиданий он всегда старается верить в лучшее, хотя прошедшая зима и не порадовала осадками, которые обычно и дают основание делать какой-то прогноз.

“Снега было мало, но нам грибов весной хватит. Просто мы знаем хорошие грибные места. Я имею в виду прежде всего сбор сморчков и сморчковых шапочек. Этот деликатес в Беларуси еще не вошел, так сказать, в моду. Но в конце мая - начале июня ожидаю сбора никольской волны по благородным грибам. Первыми пойдут лисички и маслята. Хотя в том году мы первые белые сосновые нашли на Пасху, 5 мая”, - поделился своим прогнозом грибник.

[info_b]В Беларуси первые боровики некоторые грибники называют «никольскими». Такое название они получили в честь Дня Святого Николая (22 мая), после которого и появляются. [/info_b]

Он отметил, что, несмотря на то, что прошлый год поразил многих температурными рекордами, грибной сезон все равно прошел достаточно удачно.

“Год был отличный на мой взгляд. Прежде всего по количеству грибов. Начиная с 22 марта, мы нашли первый сморчок. Позже их было много, а шапочек так вообще хоть картофельными мешками бери — не хочу. Мы брали исключительно сморчки, на шапочки уже просто не хватало места в корзине”, - поделился воспоминаниями о прошлогоднем сезоне Александр.

По его словам, минувший год удался был богат и на другие виды грибов. Так, Александр Шевцов вспоминает, что очень порадовался урожайности лисичек, которых собирал не меньше чем по 100 литров, и большому количеству рыжиков. И те, и другие были очень чистыми.

Основатели "Грибных войск" супруги Александр Шевцов и Елена Шехова с урожаем рыжиков в 2024 году. Фото: архив Александра Шевцова.

“Единственное, что огорчило, - это качество подосиновиков и белых грибов. Никогда подосики не были столь поражены червями! Половина ноги была в мусоре. Белые дубовые, само собой, на 100% были червивыми; лишь после художественной резки шляпка имела съедобный вид. Только к осени белые еловые и сосновые восстали в идеале”, - высказался грибник.

Также он отметил, что уже нашёл свои первые весенние грибы в 2025 году. На Крещение 19 января под Минском он вместе с женой нашёл саркосцифу. На предстоящий грибной сезон Александр настроен оптимистично.

“В целом за весну и осень я не переживаю. Главное, чтобы в этом году летом были осадки”, - высказался грибник.

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“Срабатывает лишь прогноз постфактум”

[info_b]Наталья Батракова - белорусская писательница и увлечённый грибник. Совместно с Валерием Сафоновым ведёт канал “ГрибКино” на YouTube. Также активно делится грибным контентом на своих страничках в Instagram и TikTok.

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Делать долгоиграющие прогнозы по грибным урожаям опытный грибник Наталья Батракова не берётся и отмечает, что стремительно меняющийся климат делает их примерно настолько же точными, как и прогнозы погоды метеорологов.

“Я периодически слежу за разными прогнозными моделями и вижу, насколько они далеки от истины в долгосрочных прогнозах. Это как на кофейной гуще гадать. По опыту, срабатывает лишь прогноз постфактум: отслеживать количество накопленных в почве осадков. Количество выпавших осадков за какой-то период тоже играет роль, но здесь сложно угадать. В одном и том же районе ситуация может быть разной. В одном месте хорошо выстрелили, в другом, километрах через 30, почти ничего. Это из серии “местами дожди”, где непонятно, где точно они были и какой интенсивности”, – высказала своё мнение грибник.

В пример она приводит недавний бесснежный январь 2025 года, из-за которого в первых числах февраля показались целые поляны саркосциф.

“Казалось, вот-вот – и пойдут примордии сморчковой шапочки! Ан нет! У погоды свои прогнозы – зима вернулась быстро”, – заметила Батракова.

Однако понять, что можно ожидать в лесах в краткосрочной перспективе, если вооружиться некоторым опытом наблюдений, всё же возможно, признаёт грибник. Первый и основополагающий фактор – наличие должного количества дождей.

“Если не было суперзасухи и прошли дождики – через 4–7 дней можно искать маслята в траве вдоль дорожек, там же и подберёзовики. Но не в глубине леса, а по обочинам. Но нужно иметь в виду, что они быстро вылезают и так же быстро поедаются личинками. Важно успеть. Это и многих других грибов касается. Первые идут по дорожкам, обочинам, просекам, полянкам. Но не везде, массовость зависит от количества осадков и температуры”, – поделилась опытом своих наблюдений Наталья Батракова.

При этом она всё же поделилась предварительным прогнозом на весенние сморчки и сморчковые шапочки. По мнению грибника, ожидать их стоит не раньше апреля, когда уже будет достаточно тепло.

“Здесь всегда вопрос – сколько, как долго растянется период плодоношения. В среднем это 3–4 недели. Начинаются на более светлых местах, последние находим практически в полной тени. Ну и осадки. Увы, но пока запасов влаги в почве мало, плюс весенние ветра. Может случиться так, что первым повезёт, вырастут, а вот дальше начнут сохнуть, так и не развившись в полноценный гриб. Такое уже бывало. Или сильные заморозки, они тоже прибивают выход гриба. Будут дождики и тепло – сморчки порадуют всех!” – сказала грибник.

Урожай сморчков и сморчковай шапочки, собранный весной 2024 года. Фото: архив Натальи Батраковой

В преддверии весеннего сезона грибов Наталья Батракова теплит надежду, что он будет не хуже прошлогоднего. Для неё и её коллеги по проекту “ГрибКино” Валерия Сафонова он оказался тоже рекордным по количеству сморчков. Буквально каждый выезд ознаменовывался полными корзинами, которые были ещё тяжелее предыдущих.

“Мы открыли для себя много новых мест, таких, где по определению они не могут расти! Но, представьте, росли! Даже гиганты попадались! Так что ждем и надеемся”, - резюмировала грибник.

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“Климат стал совершенно небелорусским”

[info_b]Виталия Казарина - грибник с 30-летним стажем. Увлекается изучением животного и растительного мира Беловежской пущи, а также необычных растений и грибов. Ведёт блог, посвящённый грибам вTikTok.

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“Очень хочется предречь грибникам полных корзин в предстоящем сезоне, но, честно говоря, такая перспектива пока представляется не очень радужной по крайней мере у нас на Брестчине”, — поделилась своими мыслями Виталия Казарина.

Она обратила внимание, что на развитие грибниц влияет сразу несколько ключевых факторов, в числе которых воздух, определённая температура и влага и хотя мицелий формируется с весны до осени, плодовые тела начинают расти только при соблюдении ряда условий.

“Мы на Брестчине пережили очень тёплую и почти бесснежную зиму. Выпало только 50 процентов от нормы осадков, и это закладывает дефицит влаги, что неблагоприятно для роста грибов. Если не пройдут хорошие весенние дожди в апреле-мае, то грибы нас порадуют только ближе к осени. Но и это возможно только если лето не преподнесёт сюрпризов вроде тех, что были в 2024 году — оно было очень жарким. Климат у нас стал совершенно небелорусским, и прогнозировать что-то конкретное сложно”, — высказалась грибник.

По мнению Виталии Казариной, причиной столь засушливого лета в прошлом году, вероятнее всего, стал Эль-Ниньо — климатическое явление в Тихом океане. По крайней мере, на него ссылаются учёные. Она отметила, что на предстоящее лето метеорологи дали прогноз о том, что устоявшийся климатический режим сменит уже противоположный ему Ла-Нинья. Теперь метеорологи полагают, что предстоящее лето будет гораздо прохладнее лета 2024 года, которое, к слову, было самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений на Земле.

Фото: архив Виталии Казариной

“Хочется верить, что повтора не будет и наша карта не станет такой пугающе оранжево-красной в новом сезоне. Если верить народным приметам, то лето будет дождливым и не знойным. Но как оно будет на самом деле, покажет время”, — резюмировала грибник.

“Раз в 3-4 года может быть очень много грибов”

[info_b]Александр Горбацевич — профессиональный грибник, создатель блога Sky Forest на YouTube и в TikTok, организатор грибных и эко-туров в Беларуси. Также он ведет блог вInstagram.

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По мнению Александра Горбацевича, делать долгосрочные прогнозы о том, каким будет грибной сезон, невозможно. В качестве примера он приводит ситуацию с грибами, которая происходила в минувшем году в самых разных регионах мира.

“Карелия — топ-1 грибное место мира, и я наблюдал за многими российскими блогерами в сезон. Все как один резюмировали осенью, что впервые в жизни не нашли ни одного белого гриба. Но если бы кому-то сказали о том, что так будет, скажем, в середине августа, ни один грибник в мире бы не поверил. Мол, это же Карелия, такого не может быть!” — уверен Александр.

В конце декабря 2024 года грибник навещал Мадагаскар, ожидая попасть на грибную волну местных грибов, которая обычно приходится на сезон дождей именно в это время года. Однако ожидания оказались напрасными. Впервые за 25 лет остров охватила засуха, и в момент, когда должны были показаться самые разнообразные грибы в лесах, не было ни одного.

“Возможно ли было предсказать это в сентябре? Я думаю, что нет”, — высказался эксперт.

Как отметил Александр Горбацевич, он копил множество наблюдений на протяжении длительного времени, пытаясь разгадать формулу начала грибной волны. Ориентируясь на свой опыт, он считает, что составить прогноз, которому можно доверять, можно не более, чем на 2 недели вперёд. В то же время он заметил, что есть основания полагать, что так называемый “грибной бум” может происходить раз в 3 года. Это наблюдение подтвердили и главные микологи Беларуси в Академии наук.

“Когда я общался с Татьяной Шабашовой [заведующей лабораторией микологии в НАН Беларуси — прим. ред.], я у неё спросил, как понять, когда будет волна белых грибов. Среди комплекса факторов она заметила, что раз в 3-4 года может быть очень много грибов. Это объясняется тем, что грибнице нужно время, чтобы накопить полезные вещества и запастись энергией, которые нужны для того, чтобы потом выдавать плодовые тела. И эти её слова соответствуют тому, что я вижу в одном из больших лесов, за которым наблюдаю на протяжении 12 лет. Каждые 3 года тысячами выстреливают дубовые белые”, — рассказал грибник и отметил, что в прошлом сезоне эта теория снова подтвердилась.

В то же время эксперт отметил, что эта аналитика применима не ко всем лесам и участкам, за которыми он ведёт долгосрочное наблюдение в своей практике. В других местах картина может разниться. Так, например, у Александра Горбацевича есть участок в грабовом лесу, который идёт вразрез с вышеупомянутым утверждением учёных.

“Это небольшой участок размером около 400 на 400 метров, где в минувшем году было очень много грибов. И это был июнь, когда белые грибы, так называемые колоссовики, появляются буквально на 5 дней и исчезают. А там грибница массово плодоносила в течение двух недель просто в режиме нон-стоп. Я интересовался у местных жителей, и все говорят, что на этом участке леса грибы вырастают так массово каждый год. Эта картина повторяется как минимум последние 5-6 лет. Как это объяснить, я не знаю. Возможно, там какая-то молодая грибница, или, наоборот, старая так себя ведёт. Я был бы рад услышать какие-то версии”, - предположил грибник.

Эксперт посоветовал грибникам уделять больше внимания личным наблюдениям и анализировать, что происходило за две недели до грибной волны с погодой и температурами. Эти данные позволят делать более точные прогнозы в будущем.

“Я буду пытаться выяснить эту формулу старта волны и, возможно, буду заниматься этим всю жизнь. Но я уверен, что до конца точно её не найти. Слишком много факторов влияют на все процессы. Как грибница накапливает эти полезные вещества и в каких количествах? Этого просто так не узнаешь. А облака? Даже этот фактор может повлиять на старт волны. Очень много нюансов”, - высказался эксперт

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