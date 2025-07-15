Как белорусам выбрать идеальный холодильник? На "АТЛАНТ" рассказали, каким брендам нельзя доверять
Зайдя в любой магазин бытовой техники, можно запросто растеряться. Огромное многообразие моделей всех цветов и размеров, внутреннего содержимого, условий покупки и цен сбивают с толку. А выбор нужно сделать сразу и желательно надолго — ответственность высокая. С вопросом “Как найти идеальный холодильник?", журналисты Telegraf.news обратились к специалистам отдела маркетинга и продаж ЗАО "АТЛАНТ".
О чем подумать в первую очередь?
На заводе признали, что в торговых залах, действительно, представлена продукция, которая кардинально отличается: по габаритам, количеству и расположению морозильных камер, системам охлаждения, классам энергоэффективности и климата, объемам морозильной камеры и холодильника. Высота тоже под разные запросы - от 1,3 до 2,7 метров.
Однокамерный или двухкамерный, статика или No Frost, белый или в металле — так какой же холодильник лучше?
Первым делом эксперты “АТЛАНТ” посоветовали руководствоваться следующими критериями:
- количеством человек в семье;
- родом занятий;
- местом расположения холодильника.
“Все очень индивидуально и зависит от особенностей жизни конкретных людей. К примеру, на семью из трех человек хватит 24-ки [речь идет о модели] — больше не надо. Но у вас может быть дача, вы фанаты грибов или много готовите — тогда нужен размер побольше. Важно также учитывать, куда планируете ставить холодильник: домой, в загородный дом или куда-то еще”, - пояснил начальник отдела продаж ЗАО “АТЛАНТ” Владимир Щетникович.
Параллельно он сориентировал, что “самая популярная модель среди белорусов — 25-ая белая. Это внушительный холодильник с четырьмя отделениями морозильной камеры. Либо же можно присмотреть такой же, но уже на три контейнера в морозилке — 26-ой”.
Также есть комбинация холодильника и морозильника Side-by-Side. При этом каждая из двух частей может работать автономно.
“Для них предусмотрены отдельные компрессоры и индивидуальная система охлаждения. Но и цена выше, поэтому здесь ключевую роль играет только бюджет”, - отметила Валерия Погула, начальник управления маркетинга и организации продаж ЗАО “АТЛАНТ”.
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Что выбирают белорусы?
Вместе с тем на заводе также отметили, что сегодня “клиент стал педантичным”.
“Для него холодильник - это уже не емкость для хранения продуктов питания, а в первую очередь интерьер”, - считает заместитель генерального директора по управлению качеством ЗАО “АТЛАНТ” Руслан Барановский.
Именно поэтому производители так много внимания уделяют дизайну, комплектации и различным “наворотам” в бытовой технике.
“С точки зрения анализа потребителя, сегодня он выделяет две основные фишки при выборе холодильника . Главное, чтобы была складная стеклянная полка под посуду разной высоты и суперфреш-зона — там поддерживается температура около 0 градусов для хранения мяса. Что касается цвета, то это, как правило, металлопласт — в простонародье нержавейка”, - отметил Алексей Мышко, заместитель начальника управления маркетинга и организации продаж ЗАО “АТЛАНТ”.
Есть еще черный металлопласт — это новая лимитированная линейка брутальных холодильников “АТЛАНТ”. На заводе подсказали, что такие модели уже можно найти в популярных сетевых магазинах бытовой техники и собственной розничной сети “АТЛАНТ”. По цене — “не сильно дороже”.
Статика или No Frost?
По данным маркетологов завода “АТЛАНТ”, сегодня No Frost занимает “лидирующие позиции на рынках России и Беларуси”: “Доля продаж таких холодильников составляет 60% от общей массы. Их действительно берут чаще из-за очевидного удобства - такую технику не нужно размораживать”.
“Статика (“плачущий холодильник”, в котором нет циркуляции воздуха, как в No Frost, а испаритель прикреплен к задней стенке бытового прибора, за счет чего техника охлаждается) тоже по-прежнему в почете у белорусов. Чаще всего такие модели ставят на дачу”, - отметил Владимир Щетникович.
И подчеркнул, что клиентская ниша завода — “среднестатистические белорусы, поэтому линейка холодильников максимально широкая и даже простейшая холодильная “тумбочка” до сих пор пользуется спросом”.
Специалисты также уточнили: “Первые 5-7 лет новый статический холодильник не требует разморозки. После этого, в зависимости от эксплуатации морозилки, уже начинает появляться “шуба”.
В свою очередь, по словам маркетологов “АТЛАНТ”, в No Frost она исключена.
“Нужно очень умудриться, чтобы это произошло, и оставить холодильник открытым. По сути там ничего не запотевает, поэтому можно вообще никогда не размораживать”, - заявил Алексей Мышко.
Для многих белорусов этот параметр становится едва ли не первым критерием выбора идеального холодильника.
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На что еще обратить внимание?
Эксперты компании “АТЛАНТ” также призвали учесть в выборе идеального холодильника сроки эксплуатации и бесплатного гарантийного обслуживания. По этим критериям, сказали они, представленные в магазине варианты могут сильно отличаться.
“Сейчас появилось очень много ноунеймов — неизвестных брендов, которые продают бытовую технику по более выгодной цене. При этом они снижают срок службы изделия и снимают с себя сервисную нагрузку”, - считает Алексей Мышко, заместитель начальника управления маркетинга и организации продаж “АТЛАНТ”.
При этом он добавил, что зачастую такие производители “реализуют товар на внутреннем рынке Беларуси, но не предоставляют покупателю подменный фонд. А без холодильника жить невозможно — и будет у вас безвыходная ситуация”.
“В то время как “АТЛАНТ” берет на себя полное обязательство сервисного обслуживания тут, на месте, если с техникой что-то случается, и однозначно гарантирует вариант во временное пользование”, - сравнил представитель белорусского завода-производителя.
Заместитель гендиректора по управлению качеством Руслан Барановский добавил: “Все зависит от того, какую цель преследует производитель. Есть компании, у которых главная задача — получить одномоментную прибыль и вау-эффект от расчетного счета, в течение года поднять себе финансовое положение, а потом помахать клиенту: “Пока”.
Он также призвал белорусов обратить внимание на следующие вещи.
“Если присмотреться внимательно, то гарантию на свою технику некоторые торговые марки дают всего 1 год, а срок эксплуатации — 4-7 лет. Так они себя юридически страхуют. У “АТЛАНТ” этот период максимальный по сравнению с конкурентами: 10 лет непрерывной работы и 3 года бесплатного сервисного обслуживания в авторизованных центрах”, - подытожил он.
Критерии выбора идеального холодильника
|Критерий
|Описание
|Размер и габариты
|Высота от 1,3 до 2,7 м, учитывайте объем холодильной и морозильной камер
|Количество камер
|Однокамерный, двухкамерный или Side-by-Side (две независимые секции)
|Тип охлаждения
|No Frost (без разморозки) или статический (“плачущий”)
|Количество пользователей
|Для семьи из 3-х — хватит стандартной модели; больше людей — больше объема
|Назначение
|Квартира, дом, дача — влияют на выбор размера и системы охлаждения
|Привычки и образ жизни
|Много готовите или заготавливаете — нужна большая морозилка, суперфреш-зона, складные полки
|Дизайн
|Цвет: белый, металл, черный металлопласт; форма и ручки — под интерьер
|Энергоэффективность
|Выбирайте класс A+ и выше для экономии
|Гарантия и срок службы
|Желательно 10 лет службы и 3 года гарантии, наличие сервисов и подменного фонда
|Цена
|Сравнивайте с учетом характеристик, не только по стоимости
Ранее Telegraf.news писал о том, что покупка крупной бытовой техники — всегда серьезная трата. Извечный вопрос покупателя: где взять дешевле? Площадок сейчас прибавилось: фирменные магазины, торговые сети, онлайн-гипермаркеты и маркетплейсы. Как не попасть впросак и защитить себя от возможных рисков? Эксперты отдела продаж ЗАО «АТЛАНТ» разъяснили журналистам, где выгоднее и надежнее приобретать холодильники и стиральные машины. А также предупредили о нюансах, которые подстерегают белорусов при обращении к разным продавцам.