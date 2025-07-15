Как белорусам выбрать идеальный холодильник? На "АТЛАНТ" рассказали, каким брендам нельзя доверять

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Опубликовано: 15.07.2025 07:13 , Обновлено: 12.08.2025

Зайдя в любой магазин бытовой техники, можно запросто растеряться. Огромное многообразие моделей всех цветов и размеров, внутреннего содержимого, условий покупки и цен сбивают с толку. А выбор нужно сделать сразу и желательно надолго — ответственность высокая. С вопросом “Как найти идеальный холодильник?", журналисты Telegraf.news обратились к специалистам отдела маркетинга и продаж ЗАО "АТЛАНТ".

О чем подумать в первую очередь?

На заводе признали, что в торговых залах, действительно, представлена продукция, которая кардинально отличается: по габаритам, количеству и расположению морозильных камер, системам охлаждения, классам энергоэффективности и климата, объемам морозильной камеры и холодильника. Высота тоже под разные запросы - от 1,3 до 2,7 метров.

Однокамерный или двухкамерный, статика или No Frost, белый или в металле — так какой же холодильник лучше?

Первым делом эксперты “АТЛАНТ” посоветовали руководствоваться следующими критериями:

количеством человек в семье;

родом занятий;

местом расположения холодильника.

“Все очень индивидуально и зависит от особенностей жизни конкретных людей. К примеру, на семью из трех человек хватит 24-ки [речь идет о модели] — больше не надо. Но у вас может быть дача, вы фанаты грибов или много готовите — тогда нужен размер побольше. Важно также учитывать, куда планируете ставить холодильник: домой, в загородный дом или куда-то еще”, - пояснил начальник отдела продаж ЗАО “АТЛАНТ” Владимир Щетникович.

Выбирая холодильник, важно отталкиваться не столько от его внешнего вида и цены, а задать себе несколько практичных вопросов. Фото Telegraf.news/Алексей Смоленский

Параллельно он сориентировал, что “самая популярная модель среди белорусов — 25-ая белая. Это внушительный холодильник с четырьмя отделениями морозильной камеры. Либо же можно присмотреть такой же, но уже на три контейнера в морозилке — 26-ой”.

Также есть комбинация холодильника и морозильника Side-by-Side. При этом каждая из двух частей может работать автономно.

“Для них предусмотрены отдельные компрессоры и индивидуальная система охлаждения. Но и цена выше, поэтому здесь ключевую роль играет только бюджет”, - отметила Валерия Погула, начальник управления маркетинга и организации продаж ЗАО “АТЛАНТ”.

Возможно, сразу присмотритесь к холодильнику-морозильнику 2 в 1 Side-by-Side - его части могут работать и автономно. Фото Telegraf.news/Алексей Смоленский

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Что выбирают белорусы?

Вместе с тем на заводе также отметили, что сегодня “клиент стал педантичным”.

“Для него холодильник - это уже не емкость для хранения продуктов питания, а в первую очередь интерьер”, - считает заместитель генерального директора по управлению качеством ЗАО “АТЛАНТ” Руслан Барановский.

Именно поэтому производители так много внимания уделяют дизайну, комплектации и различным “наворотам” в бытовой технике.

“С точки зрения анализа потребителя, сегодня он выделяет две основные фишки при выборе холодильника . Главное, чтобы была складная стеклянная полка под посуду разной высоты и суперфреш-зона — там поддерживается температура около 0 градусов для хранения мяса. Что касается цвета, то это, как правило, металлопласт — в простонародье нержавейка”, - отметил Алексей Мышко, заместитель начальника управления маркетинга и организации продаж ЗАО “АТЛАНТ”.

Есть еще черный металлопласт — это новая лимитированная линейка брутальных холодильников “АТЛАНТ”. На заводе подсказали, что такие модели уже можно найти в популярных сетевых магазинах бытовой техники и собственной розничной сети “АТЛАНТ”. По цене — “не сильно дороже”.

Современные холодильники созданы по типу конструкторов. Фото Telegraf.news/Алексей Смоленский

Статика или No Frost?

По данным маркетологов завода “АТЛАНТ”, сегодня No Frost занимает “лидирующие позиции на рынках России и Беларуси”: “Доля продаж таких холодильников составляет 60% от общей массы. Их действительно берут чаще из-за очевидного удобства - такую технику не нужно размораживать”.

“Статика (“плачущий холодильник”, в котором нет циркуляции воздуха, как в No Frost, а испаритель прикреплен к задней стенке бытового прибора, за счет чего техника охлаждается) тоже по-прежнему в почете у белорусов. Чаще всего такие модели ставят на дачу”, - отметил Владимир Щетникович.

И подчеркнул, что клиентская ниша завода — “среднестатистические белорусы, поэтому линейка холодильников максимально широкая и даже простейшая холодильная “тумбочка” до сих пор пользуется спросом”.

Специалисты также уточнили: “Первые 5-7 лет новый статический холодильник не требует разморозки. После этого, в зависимости от эксплуатации морозилки, уже начинает появляться “шуба”.

В свою очередь, по словам маркетологов “АТЛАНТ”, в No Frost она исключена.

“Нужно очень умудриться, чтобы это произошло, и оставить холодильник открытым. По сути там ничего не запотевает, поэтому можно вообще никогда не размораживать”, - заявил Алексей Мышко.

Для многих белорусов этот параметр становится едва ли не первым критерием выбора идеального холодильника.

Если вы категорически не хотите размораживать холодильник - сразу берите No Frost, однако и обычные статистические не нужно размораживать первые 5-7 лет

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На что еще обратить внимание?

Эксперты компании “АТЛАНТ” также призвали учесть в выборе идеального холодильника сроки эксплуатации и бесплатного гарантийного обслуживания. По этим критериям, сказали они, представленные в магазине варианты могут сильно отличаться.

“Сейчас появилось очень много ноунеймов — неизвестных брендов, которые продают бытовую технику по более выгодной цене. При этом они снижают срок службы изделия и снимают с себя сервисную нагрузку”, - считает Алексей Мышко, заместитель начальника управления маркетинга и организации продаж “АТЛАНТ”.

При этом он добавил, что зачастую такие производители “реализуют товар на внутреннем рынке Беларуси, но не предоставляют покупателю подменный фонд. А без холодильника жить невозможно — и будет у вас безвыходная ситуация”.

“В то время как “АТЛАНТ” берет на себя полное обязательство сервисного обслуживания тут, на месте, если с техникой что-то случается, и однозначно гарантирует вариант во временное пользование”, - сравнил представитель белорусского завода-производителя.

Не "покупайтесь" на низкую цену - обратите внимание на период гарантийного обслуживания и уточните у продавца, предполагается ли подменный фонд на случай поломки. Фото Telegraf.news/Алексей Смоленский

Заместитель гендиректора по управлению качеством Руслан Барановский добавил: “Все зависит от того, какую цель преследует производитель. Есть компании, у которых главная задача — получить одномоментную прибыль и вау-эффект от расчетного счета, в течение года поднять себе финансовое положение, а потом помахать клиенту: “Пока”.

Он также призвал белорусов обратить внимание на следующие вещи.

“Если присмотреться внимательно, то гарантию на свою технику некоторые торговые марки дают всего 1 год, а срок эксплуатации — 4-7 лет. Так они себя юридически страхуют. У “АТЛАНТ” этот период максимальный по сравнению с конкурентами: 10 лет непрерывной работы и 3 года бесплатного сервисного обслуживания в авторизованных центрах”, - подытожил он.

Чем выше заявленный производителем срок эксплуатации холодильника, тем больше вероятность, что он столько и проработает без поломок. Внимательно читайте этикетки на дверце, цифры могут сильно отличаться. Фото Telegraf.news/Алексей Смоленский

Критерии выбора идеального холодильника

Критерий Описание Размер и габариты Высота от 1,3 до 2,7 м, учитывайте объем холодильной и морозильной камер Количество камер Однокамерный, двухкамерный или Side-by-Side (две независимые секции) Тип охлаждения No Frost (без разморозки) или статический (“плачущий”) Количество пользователей Для семьи из 3-х — хватит стандартной модели; больше людей — больше объема Назначение Квартира, дом, дача — влияют на выбор размера и системы охлаждения Привычки и образ жизни Много готовите или заготавливаете — нужна большая морозилка, суперфреш-зона, складные полки Дизайн Цвет: белый, металл, черный металлопласт; форма и ручки — под интерьер Энергоэффективность Выбирайте класс A+ и выше для экономии Гарантия и срок службы Желательно 10 лет службы и 3 года гарантии, наличие сервисов и подменного фонда Цена Сравнивайте с учетом характеристик, не только по стоимости

Ранее Telegraf.news писал о том, что покупка крупной бытовой техники — всегда серьезная трата. Извечный вопрос покупателя: где взять дешевле? Площадок сейчас прибавилось: фирменные магазины, торговые сети, онлайн-гипермаркеты и маркетплейсы. Как не попасть впросак и защитить себя от возможных рисков? Эксперты отдела продаж ЗАО «АТЛАНТ» разъяснили журналистам, где выгоднее и надежнее приобретать холодильники и стиральные машины. А также предупредили о нюансах, которые подстерегают белорусов при обращении к разным продавцам.

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