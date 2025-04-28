"Разница приличная, хотя "мозги" одинаковые" — Спросили у работников "АТЛАНТ", какие холодильники и стиралки покупают сами

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Опубликовано: 28.04.2025 09:11 , Обновлено: 05.08.2025

Все ли сотрудники известных предприятий пользуются продукцией, которую создают сами? Это заинтересовало и журналистов Telegraf.news во время визита на крупнейший завод по производству бытовой техники "АТЛАНТ". Задали провокационный вопрос "Что стоит у вас дома?" специалистам разных отделов.

Доверяют ли на “АТЛАНТе” своей технике?

Оказалось, данный момент на предприятии “тайно” отслеживают.

“Есть ли у сотрудников наши изделия? Мы на самом деле мониторим это в ходе объективного закрытого анкетирования. И видим, что уровень пользования нашей техникой в компании высокий и с каждым годом увеличивается”, - признал заместитель начальника управления маркетинга и организации продаж ЗАО “АТЛАНТ” Алексей Мышко.

По его убеждению, это доказывает, что люди, которые здесь работают, “доверяют своей технике”.

Алексей Мышко. Фото: Telegraf.news/Алексей Смоленский

“Сотрудники задействованы в процессе ее создания, поэтому понимают, что она делается качественно и никаким образом не уступает на рынке”, - обосновал Алексей Мышко.

“Я просто сравнила цены с опциями у разных брендов и поняла, что разница приличная, хотя “мозги” одинаковые. На стиральные машины разбежка в районе 1200 рублей. Наши основные конкуренты стартуют от 2 тысяч рублей с этими же функциями”, - заметила Валерия Погула, начальник управления маркетинга и организации продаж ЗАО “АТЛАНТ”.

Она же добавила нюансы: “У других производителей тоже есть официальная поддержка — вопросов нет. Но у нас она максимальная: 5 лет гарантии и 10 лет срока службы. Это в любом случае привлекают”.

Валерия Погула. Фото: Telegraf.news/Алексей Смоленский

Алексей Мышко подхватил: “У нас два основных плюса: это цена - максимальная ее представленность - и сервис, который есть здесь, на месте. В случае какой-либо проблемы далеко ехать не надо, как и искать запчасти по всему свету”.

https://telegraf.news/life/dorogoj-material-na-zavode-atlant-rasskazali-chto-v-stenkah-belorusskih-holodilnikov/

Что у конструкторов дома?

Журналисты также поинтересовались, пользуются ли техникой «АТЛАНТ» те, кто ее придумывает.

“На сегодняшний день у меня три изделия: морозильник, стиральная машина и холодильник. Все “АТЛАНТ”. Кстати, стиральная машина 2007 года производства”, - рассказал главный конструктор бытовой техники ЗАО “АТЛАНТ” Сергей Насеко.

Сергей Насеко. Фото: Telegraf.news/Алексей Смоленский

И упомянул своих напарников: “В основном у всех продукция “АТЛАНТ, потому что мы каждый день видим, как ее производят. Да, бывают проблемы, и иногда техника ломается — она вся ломается, и у других производителей даже чаще — но мы уверены в своей технике. Космические корабли и те падали. Посмотрите на Илона Маска!”

“Тем более у нас сервис хороший”, - резюмировал Насеко.

Ранее Telegraf.news писал о том, можно ли мыть обувь в стиральной машинке. Многие белорусы делают это из-за очевидного удобства. Ведь мало кому хочется заниматься грязной и утомительной работой руками при помощи щетки, особенно если речь идет о кроссовках. Но вредно это для бытовой техники или нет? С таким вопросом наши журналисты обратились к специалистам отдела сервиса ЗАО “АТЛАНТ”. Оказалось, главная опасность не в песке.

«Коньки загружать не надо» — На заводе «АТЛАНТ» ответили, можно ли стирать обувь в стиральной машине