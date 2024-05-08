Как долго можно оставлять кошку одну? Всё зависит от нескольких факторов

Опубликовано: 08.05.2024 15:14 , Обновлено: 08.05.2024

Всякий хозяин, который заводит себе кошку, так или иначе сталкивается с тем, что иногда животное приходится оставить дома в одиночестве. Как организовать этот вопрос так, чтобы животному не было некомфортно, а хозяина не мучили совесть и беспокойство? Рассказываем, как на кошек влияет одиночество и как долго они могут оставаться без заботы хозяина.

Как долго кошка может оставаться дома одна?

Период времени, на который животное может остаться предоставленным самому себе, в первую очередь зависит от его возраста.

Молодой кот не сможет оставаться один так долго, как взрослый. Это связано с тем, что котенок еще не полностью самостоятелен. Более того, в это время он сосредоточен на том, чтобы развлечься и построить связи с другими.

Маленького котенка можно оставить одного дома всего на 8 часов. Стоит запереть его в одной безопасной комнате. Если у него будет доступ ко всей квартире, он может пораниться. Не исключено, что животное будет жалобно мяукать.

Если вас нет на долгое время, молодая кошка может испугаться отсутствия реакции на мяуканье и отсутствия людей. Это может привести к поведенческим проблемам в будущем.

Взрослую кошку можно оставить дома в одиночестве на большее количество времени. Она уже привыкла к своей компании и может позаботиться о себе сама. Если среда и условия проживания правильно подготовлены, питомца можно оставить максимум на 2 дня. Однако к такому прибегать стоит только в исключительных случаях, а ежедневное количество времени отсутствия хозяина не должно превышать 12 часов.

Как кошка справляется с одиночеством?

То, как животное переносит одиночество, зависит от многих факторов. Один из них – это характер и природа животного. Для общительных кошек, которые любят внимание и игры, одиночество может быть более тягостным.

Возраст также будет иметь значение. Котятам в возрасте нескольких месяцев будет гораздо труднее проводить время в одиночестве. Эти маленькие создания полны энергии, им нужно много веселья и близости.

Кошка не будет переносить одиночество лучше, если её к этому не приучать. По этой причине в первые месяцы пребывания животного в доме следует постепенно приучать его к самостоятельности. Лучше всего начать с выхода на несколько минут, постепенно увеличивая время. Стоит вознаградить кошку за спокойное поведение.

Если кошка плохо переносит одиночество, она проявит это громким мяуканьем и криками во время вашего отсутствия. Если не реагировать на мяуканье кошки, это может привести к стрессу, страху и нарушению чувства безопасности. В результате могут развиться поведенческие проблемы. Кошка также может проявлять эмоции, разрушая вещи.

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Что нужно помнить, оставляя кошку в одиночестве?

Оставляя молодого котенка одного дома на несколько часов, необходимо в первую очередь позаботиться о безопасности его пребывания. Лучше всего запереть его в одной комнате, где у него не будет места для самовыражения. Важно закрыть все окна и двери, через которые животное могло бы убежать. Также спрячьте опасные предметы, жидкости и продукты питания.

Обеспечьте животное всем, в чём он будет нуждаться в период вашего отсутствия. Оставьте ему запас еды, питья и позаботьтесь о свежести его лотка. Количество еды и воды должно быть адаптировано к продолжительности пребывания животного в одиночестве.

Если ваше отсутствие продлится более 24 часов, стоит приобрести автоматический дозатор корма и умную поилку для животных. Таким образом, через несколько часов ваша кошка получит доступ к свежей пище и воде, что положительно скажется на ее здоровье и самочувствии.

Не забудьте очистить туалетный лоток и наполнить его соответствующим количеством свежего наполнителя перед уходом. Для дальних поездок пригодится самоочищающийся туалетный лоток, так как он обеспечит не только комфорт котенка, но и ваш комфорт, когда мы вернётесь в квартиру.

Оставляя кошку одну дома, вы также должны позаботиться о её развлечениях. через них она сможет высвободить энергию, накопленную за время длительного сна. Здесь подойдут различные когтеточки, мячики и мышки на веревочке.

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