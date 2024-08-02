Штраф до 4000 рублей. Юрист рассказал, когда за продажу б/у товаров к белорусам нагрянет налоговая

Опубликовано: 02.08.2024 20:56 , Обновлено: 02.08.2024

Наверняка многие из нас хоть раз да продавали вещи, технику или другие товары, бывшие в употреблении. Кто-то вырос из детского комбинезона, а кто-то попросту захотел обновить мобильный телефон. Выставлять "лоты" на торговые Интернет-площадки законом не запрещено, однако есть нюанс, из-за которого в дверь может постучаться налоговая. Юрист Иван Райкевич рассказал, когда белорусы могут спать спокойно, а когда стоит задуматься о своих действиях.

Согласно Гражданскому кодексу, предпринимательской считается самостоятельная деятельность юридических и физических лиц, которая направлена на “систематическое получение прибыли”. То есть если человек купил компьютер, но со временем решил продать его, это не вписывается в рамки предпринимательства. Однако если белорус периодически скупает старое «железо», чинит его и выставляет на продажу на онлайн-площадках, это уже требует регистрации ИП и уплаты налогов.

”…Это же касается и популярной среди декретниц практики, когда они выискивают в секонд-хендах детскую одежку известных марок, приводят в хороший вид, делают красивые фото и продают вдвое дороже. Как правило, оставаться в тени нелегальному продавцу удаётся недолго – до первого конфликта с покупателем”, — предупредил юрист.

По его словам, обязательно находится клиент, который, обидевшись, сообщает в налоговую о незаконной предпринимательской деятельности. Согласно статье 13.3 КоАП РБ, за это нелегальному продавцу грозит штраф до 100 БВ (4000 рублей) и до 100% дохода, иногда – с конфискацией.

Помимо оружия и наркотических веществ, в Интернете нельзя продавать остатки лекарств и витаминов, контактные линзы и молочные смеси (даже если они целые). Непросто обстоит ситуация и с ювелирными изделиями: здесь всё зависит от того, какое клеймо на украшении, передала газета “СБ. Беларусь сегодня”.

Ранее Telegraf.news писал, что в МНС рассказали, кто из белорусов может не платить налог на недвижимость. По словам начальника главного управления налогообложения физлиц МНС Андрея Ковалевского, плательщикам не нужно подавать никакую информацию об этом — налоговые органы сами собирают данные. Наоборот, обратиться в ведомство нужно в том случае, если вы входите в категорию льготников, но по каким-то причинам вам их не предоставили.

В МНС рассказали, кто из белорусов может не платить налог на недвижимость