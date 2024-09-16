"Даже немцы так не издевались" - В TikTok показали, как белорусам бороться с телефонными мошенниками при помощи кастрюли

🎥 Видео

Опубликовано: 16.09.2024 17:16 , Обновлено: 16.09.2024

В TikTok опубликовали ролик, где поделились лайфхаком по борьбе с телефонными мошенниками при помощи кастрюли и половника. Видео набрало больше 70 тыс. лайков. Комментаторы рассказали свои лайфхаки.

“Если вы случайно ответили телефонным мошенникам, то не нужно с ними разговаривать, а достаточно взять кастрюлю, накрыть ей телефон, а затем половником просто стучите по ней. Мошенник сам повесит трубку”, - заверила женщина на видео.

“Даже немцы так не издевались”, - написал один пользователь TikTok под роликом. Его комментарий набрал больше 21 тыс. лайков.

“Мой дед с ними разговаривает по два часа. Он им говорит все данные о них [мошенниках], а они ему потихоньку по тысяче переводят”, - поделился другой комментатор.

“Может, легче трубку повесить?” - предложил третий. “Слишком скучно”, - ответили ему.

Еще одна комментаторша написала, что для мошенников важен не разговор, а ответ. “Они таким образом узнают, что номер телефона активен, и после этого вам будут названивать другие, так как в их базе вы как активный”, - рассказала она.

“Они же [мошенники] там еще и в наушниках сидят”, - отметил еще один юзер TikTok.

“Я им, когда отвечаю, как чайка, ору, а они сбрасывают трубку”, - поделилась другая пользовательница.

Где белорусам могут встретиться мошенники в интернете

Ранее Telegraf.news сообщал, что Министерство здравоохранения предостерегло белорусских медиков от переписок в мессенджерах с людьми, которые представляются руководителями больниц, поликлиник, медцентров и сообщают об «интересе» правоохранителей к сотруднику медучреждения.

Как рассказали в Минздраве, аферисты изучают чаты в различных мессенджерах, которые используют медики для общения между собой, вычисляют и создают копии учетных записей (аккаунтов) руководителей учреждений, а затем начинают вести личную переписку с другими участниками чатов.

«Вами интересовались правоохранители» — Минздрав предостерег белорусских медиков от переписок с «руководителями учреждений». В чем дело?

Также мы писали, что жительнице Скиделя Гродненской области в Telegram написала пользовательница, представившаяся директором школы, где работает женщина, и попросила поговорить с «человеком из финансовой безопасности» по поводу одного списка.

«Мне сначала написала директор школы моя в Telegram, что будут нам звонить. Поступил какой-то ложный вызов, что мы спонсируем каких-то там террористов», — привели аудиозапись звонка женщины в милицию.

«Попали в список 10 человек» — «Директора школ» стали просить белорусов поговорить с правоохранителями

Кроме того, мы рассказывали, что минская милиция предупредила о новой схеме, которую начали активно использовать мошенники в интернет-магазине Wildberries. Так, одна минчанка, по данным правоохранителей, уже лишилась более 35 тыс. рублей.

Как сообщили в милиции, мошенники звонят через мессенджер (WhatsApp, Viber, Telegram и другие) и представляются сотрудником оператора связи. Человеку сообщают о том, что с его телефонного номера, который привязан к аккаунту на Wildberries, кто-то якобы «пытается оформить кредит на какую-либо вещь».

Минская милиция предупредила покупателей на Wildberries о новой схеме мошенничества. Как не потерять все деньги с карты?