"Чувствуете себя элитным обществом?" - Белоруска возмутилась "стилем общения" продавца "дорогого магазина". В TikTok поспорили

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Опубликовано: 05.02.2025 10:07 , Обновлено: 25.04.2025

Белоруска опубликовала в TikTok ролик, в котором пожаловалась "на высокомерный стиль общения" продавца "дорогого магазина". И дала свой совет сотрудникам таких торговых точек. В комментариях люди разделились на два лагеря: кто-то поддержал девушку и поделился схожим опытом, кто-то же постарался защитить продавца.

“Продавцы дорогих магазинов, это что за высокомерный стиль общения? Работая продавцами, вы чувствуете себя частью элитного общества? Забежала я сегодня за памперсами, одета не при параде, напротив - магазин “Кожа и меха”, - начала автор ролика.

Затем она рассказала, что увидела куртку за примерно 800 рублей и захотела ее примерить. “Поворачиваюсь и вижу этот взгляд. О боги, как она со мной разговаривала! Это просто надо было слышать и видеть. Я человек, которого сложно обидеть, но даже у нее получилось, я не могу отойти по сию минуту”, - поделилась девушка.

По ее словам, стоимость куртки может быть выше размера зарплаты продавца. “Я раньше слышала такие истории, но никогда не думала, что я с таким столкнусь. Продавцы в дорогих магазинах, не забывайте, что вы просто продавцы. Работодателям хочется сказать: “Увольняйте таких, они не соответствуют занимаемой должности”, - добавила белоруска.

“В первую очередь, кто бы это ни был по профессии - продавец, дворник или хозяин - это человек, как и покупатель. На одной планке, и должно быть взаимоуважение с обеих сторон”, - написала одна комментаторша.

“У нас в Минске, зайдите в [торговый центр] “Импульс”, там почти все такие”, - поделилась другая.

Кто-то решил встать на сторону продавцов: “Может быть, я не права, но это месть всем тем, кто продавцов считает обслуживающим персоналом и считает, что покупатель всегда прав!”

“У нас в Беларуси все судят людей по одежке”, - считает пользовательница TikTok.

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Другая рассказала, что сама продавец, и заверила, что “никогда не позволит плохого отношения в отношении покупателя”. “Добро всегда должно стоять на первом месте, улыбка и грамотная речь всегда в приоритете”, - написала она.

Еще одна комментаторша заявила, что “как платят, так и работают”. “А вы просто покупатели, тоже не забывайте, что вы не небожители”, - сказала она.

“Продавцы разные бывают, а вот покупатели очень многие из себя строят невесть что. Такое чувство, что продавец - раб для них. Мало того, что хамят, возмущаются по любому поводу, так еще и бардак наводят!” - считает пользовательница TikTok.

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“Мне вообще ответили, что у меня денег таких нет, а я с мужем, вышли из магазина, сели в новенькую машину (с салона) и уехали смеясь”, - похвасталась еще одна комментаторша.

Ранее Telegraf.news писал, что в TikTok опубликовали ролик, в котором показали, как покупательница подзывает продавца в борисовском магазине “Евроопт”. Некоторые комментаторы поняли поведение женщины, другие же осудили.

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