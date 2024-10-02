"Даже у Versace ниже" - В TikTok показали цены на конфискованную брендовую обувь в Беларуси. Комментаторы поспорили

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Опубликовано: 02.10.2024 21:45 , Обновлено: 02.10.2024

В TikTok опубликовали ролик, где показали цены в гомельском магазине на конфискованную обувь популярных брендов. Комментаторы стали спорить, нормальные это цены или слишком высокие.

“Белорусский конфискат - это сильно”, - сказал на видео его автор. Вот какие ценники показал:

кеды Converse - 228,7 рубля,

шлепанцы Dolce & Gabbana - 819,92 рубля,

кеды Philipp Plein - 567,73,

кроссовки Gucci - 899,97,

кроссовки Dolce & Gabbana - 738,19,

кеды MM6 Maison Margiela - 640,31,

кеды DSQUARED2 - 601,16,

кроссовки Baldinini - 766,4.

“Многие в этих цифрах узнают свою зарплату”, - отметил под роликом комментатор.

“Если это оригинал, то чего вы удивляетесь? Возможны документы, подтверждающие нарушения. Посмотрите, сколько стоит обувь Nike, Puma и Adidas”, - предложил другой.

“Ну, пусть даже и оригинал… Они это не закупали, а конфисковали, для кого эти цены? Или они думают, что модная мадам будет по конфискатам себе Dolce & Gabbana искать?” - ответили ему.

Еще один пользователь написал, что “даже у Versace цены ниже”. “Откуда такие цены в конфискате?” - удивился другой юзер.

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Третья комментаторша высказала мнение, что цена на обувь “нормальная”. “Она красиво сидит и очень хорошо носится. Здесь обувь на год за $200-300 всего. Пора привыкнуть к таким ценам”, - заявила она.

Ей ответили, что “это конфискат без документов и гарантии. “Может, их в подвале шили, и через неделю отвалится подошва. Не думаю, что они проходили экспертизу на подлинность”, - поделилась пользовательница TikTok.

“Почитал комментарии, люди, что, ни разу дорогих вещей не видели? Есть и по 2-3 тысячи евро обувь, и по 10 - все от кошелька зависит. Это как с авто: есть ВАЗ, а есть Lamborghini”, - привел свое видение еще один юзер.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что белоруска опубликовала в TikTok ролик, в котором показала, что предлагает купить осенью 2024 года магазин Zara в минском торговом центре. К примеру, кардиган “из шкафа бабушки” стоит 199 рублей. Комментаторы в основном возмущались ценами и ассортиментом, однако не все.

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