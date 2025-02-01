"Это 10 моих зарплат" - Минчанка показала жакет за 5646 рублей. Мнения в TikTok разделились
Минчанка опубликовала в TikTok ролик, в котором показала женский жакет за 5646,32 рубля в магазине конфиската. Конечно, вещь брендовая - от французского дома моды Hermès. Комментаторы остались в недоумении от цены, впрочем, кто-то счел ее "нормальной".
Такую дорогую вещь заметили в минском магазине конфиската на проспекте Победителей. Кстати, 5646,32 рубля - это стоимость после переоценки 10 января. Цена поступления - 6273,68 рубля.
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“Особенно умиляют эти 32 копеечки”, - отметила одна комментаторша.
“Приезжайте к моему деду на Волму, у него такого дизайнерского винтажа целый чердак”, - предложила другая.
Автор в одном из комментариев написала, что у жакета даже подкладки нет. “Даром бы не взяла, хоть и Hermès”, - сказала еще одна пользовательница TikTok.
“Это 10 моих зарплат”, - поделилась комментаторша.
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Кто-то предложил разрисовать фломастером обычный белый жакет, чтобы был похож на этот брендовый: “Пойду-ка я найду свои фломастеры”. Кто-то же заметил, что такую дорогую брендовую вещь “гвоздем на антикраже проткнули”.
Впрочем, еще один комментатор посчитал цену не завышенной: “Пф, если это оригинал Hermès, то нормальная цена”.
“Вполне адекватная цена. У моей бабушки с такого материала и такой расцветки шторы над печкой висят, значит, брендовые”, - сделал выводы юзер TikTok.
Ранее Telegraf.news писал, что в TikTok опубликовали два ролика, в которых показали, что и по каким ценам предложили купить в минских магазинах конфиската. Так, в первом диапазон показанных цен — от 0,8 рубля за чехлы на телефоны до 859 за брендовые кроссовки. Во втором — только “роскошь”: нашелся и кошелек Dolce & Gabbana за 997 рублей, и куртка Prada за 6515.
Куртка — 6515 рублей, блузка — 6,7. В TikTok показали цены в минских магазинах конфиската