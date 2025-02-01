"Это 10 моих зарплат" - Минчанка показала жакет за 5646 рублей. Мнения в TikTok разделились

🎥 Видео

Опубликовано: 01.02.2025 18:41 , Обновлено: 01.02.2025

Минчанка опубликовала в TikTok ролик, в котором показала женский жакет за 5646,32 рубля в магазине конфиската. Конечно, вещь брендовая - от французского дома моды Hermès. Комментаторы остались в недоумении от цены, впрочем, кто-то счел ее "нормальной".

Такую дорогую вещь заметили в минском магазине конфиската на проспекте Победителей. Кстати, 5646,32 рубля - это стоимость после переоценки 10 января. Цена поступления - 6273,68 рубля.

[info_b]Внимание! На видео ниже присутствует нецензурная лексика. [/info_b]

“Особенно умиляют эти 32 копеечки”, - отметила одна комментаторша.

“Приезжайте к моему деду на Волму, у него такого дизайнерского винтажа целый чердак”, - предложила другая.

Автор в одном из комментариев написала, что у жакета даже подкладки нет. “Даром бы не взяла, хоть и Hermès”, - сказала еще одна пользовательница TikTok.

“Это 10 моих зарплат”, - поделилась комментаторша.

«Даже у Versace ниже» — В TikTok показали цены на конфискованную брендовую обувь в Беларуси. Комментаторы поспорили

Кто-то предложил разрисовать фломастером обычный белый жакет, чтобы был похож на этот брендовый: “Пойду-ка я найду свои фломастеры”. Кто-то же заметил, что такую дорогую брендовую вещь “гвоздем на антикраже проткнули”.

Впрочем, еще один комментатор посчитал цену не завышенной: “Пф, если это оригинал Hermès, то нормальная цена”.

“Вполне адекватная цена. У моей бабушки с такого материала и такой расцветки шторы над печкой висят, значит, брендовые”, - сделал выводы юзер TikTok.

Ранее Telegraf.news писал, что в TikTok опубликовали два ролика, в которых показали, что и по каким ценам предложили купить в минских магазинах конфиската. Так, в первом диапазон показанных цен — от 0,8 рубля за чехлы на телефоны до 859 за брендовые кроссовки. Во втором — только “роскошь”: нашелся и кошелек Dolce & Gabbana за 997 рублей, и куртка Prada за 6515.

Куртка — 6515 рублей, блузка — 6,7. В TikTok показали цены в минских магазинах конфиската