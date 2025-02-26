🎥 Видео

Опубликовано: 26.02.2025 17:08 , Обновлено: 26.02.2025

В TikTok набрало популярность видео, снятое в детском филиале Кобринской центральной районной больницы (ЦРБ). На момент публикации оно уже собрало миллион просмотров. На кадрах — табличка с расписанием приёма врача-невролога, которое удивило и возмутило автора ролика и некоторых комментаторов.

Время приёма Анны Радевич ограничено несколькими часами утром четыре дня в неделю: менее двух часов по понедельникам, средам, четвергам и почти четыре — во вторник. В пятницу приёма нет.

«Как попасть к неврологу, если вот такой вот режим работы у невролога? Я просто в шоке», — прокомментировала за кадром автор видео. «Не график, а мечта», — добавила она.

Как выяснил журналист Telegraf.news, Анна Радевич занимает должность заместителя заведующего детской больницей на полную ставку. Работа неврологом, судя по всему, является для неё дополнительной нагрузкой (предположительно, на 0,25 ставки). Это объясняет столь ограниченное время приёма. Попасть на приём к специалисту действительно непросто. На момент публикации новости сервис talon.by предлагал талоны лишь на конец апреля.

Видео вызвало бурную дискуссию в комментариях. Мнения разделились. Одни пользователи возмущены ситуацией и недоступностью медицинской помощи, другие рьяно защищают врача, указывая на нехватку кадров и высокую загруженность медиков.

Некоторые комментаторы предположили, что врачи предпочитают работать в частных клиниках. И это якобы недопустимо, поскольку учатся врачи в медицинских вузах «на наши налоги»: «Пусть отрабатывают в бесплатных больницах по 10 лет по полной ставке!»

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Других зацепило слово «мечта» из ролика: «Ну и мечта! Только этого невролога уговаривают работать 4 поликлиники. И дежурства ночные в стационаре. Мечтайте дальше. А на деле этот невролог дома по факту не бывает».

Часть пользователей поразилась тому, как пациенты относятся к медицинским работникам. Они, дескать, к врачам относятся как к чему-то само собой разумеющемуся, как к обслуживающему персоналу: «С такими пациентами скоро подорожниками будете лечиться».

Один комментатор предложил самой «отучиться на врача и работать на ставку». Тогда и «будет врач с нормальным графиком».

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Ряд комментаторов указали на общую проблему дефицита врачей: «Врачей не хватает. Одни блогеры кругом». Кто-то при этом удивился: «Врачей этих пачками выпускают, в мед не поступить. А работать некому. Испаряются что ли?»

Некоторые пользователи попытались объяснить ситуацию с точки зрения специфики работы медиков: «Доктор вообще работает замом на ставку, а здесь на 0,25. Хорошо, что и так согласилась и работает по профилю».

«Почему 12:51? Как экономический отдел часы посчитал, так и работает врач», — пояснили интересный график во вторник.

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В конце концов автор видео, тем не менее признавая правоту оппонентов, заявила: «Я бы посмотрела на вас, когда с ребёнком невозможно пройти медосмотр с таким графиком специалиста».