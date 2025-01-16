Почему в США медсестры почти никогда не берут отпуск? Медик-эмигрантка из России рассказала секрет в TikTok

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Опубликовано: 16.01.2025 16:35 , Обновлено: 16.01.2025

Русская эмигрантка в США, медсестра в реанимации, опубликовала ролик в TikTok о том, как работать и почти не брать отпуск. При этом женщина выглядит весьма счастливой, хотя по ее заявлению может показаться, что речь идет про беспробудную пахоту без сна. Не спешите впадать в ступор. На деле тут небольшая смекалка и немного математики.

Медсестра рассказала, что у нее 3 смены в неделю по 12 часов.

“Если поставить 3 дня в начале недели, и 3 дня в конце на следующей, то получится перерыв 8 дней подряд. И этого вполне достаточно, чтобы слетать в маленький отпуск или просто отдохнуть дома”, - признается автор ролика.

https://www.tiktok.com/@tanya_busy_mom/video/7459230510846332203

Не работа, а сказка?

Схема умна, ничего не скажешь. Но женщина не увлекается и делает так раз в 2-3 месяца. Так, у нее копятся отпускные дни. А они, как мы знаем, обмениваются на деньги или используются для более длительного отпуска.

Круто, скажете вы! И, возможно, даже позавидуете. Но многим работникам такую схему, вероятно, не позволит реализовать начальство.

Тем временем на другом конце планеты медсестры США выставляют себе расписание сами и радуются жизни.

“Заранее вносим в систему дни, которые хотели бы работать в следующем месяце. Менеджер их одобряет или вносит поправки. Но, как правило, все, что вносим, мы получаем. А если и нет, то можно подмениться с коллегой”, - рассказала блогер.

Американские медработники и вправду выглядят очень веселыми, несмотря на место работы, где никто не хотел бы оказаться.

“Хоть где-то медики счастливы”

Что думают об этом зрители? Отобрали для вас несколько “смачных” комментариев*. *Кажется, тут собрались медики со всего света.

Одна сказала, что работает медсестрой в Казахстане, но у них и близко не такие условия:

“А я работаю медсестрой реанимации в Казахстане. Мы работаем через сутки по 24 часа. Без права сна. Отпуск ждём, как манну небесную”.

Другой пользователь отметил: “В Украине врач не был в отпуске 4 года и когда решил уволиться, ему не захотели выплачивать неиспользованный отпуск, не хотят с деньгами прощаться”.

“И только в России график сутки через сутки: либо в день, либо в ночь. И отпуск, когда поставят. А врачи так вообще на износ работают”, - отметила еще одна комментаторша.

На просторах сети также можно было встретить и искреннюю радость за тех, кто работает по графику, аналогичному автору ролика: “Хоть где-то медики счастливы”?

Может, белорусские медицинские работники трудятся в совершенно другом ритме, но им тоже есть чем покозырять в TikTok. Ранее Telegraf.news писал о “соревнованиях” гродненских медсестер, врачей и студентов в мастерстве делать уколы. Но ставили их не людям, а воздушным шарикам. Комментаторы рассказали, в чем секрет.

«Ко мне не подпускайте» — Гродненские медики посоревновались в мастерстве делать уколы. Пациенты раскрыли «секрет»