Белоруска возмутилась в TikTok «кучей заявлений» и «оплатой колбочек» при сдаче анализов в госполиклинике. Что посоветовали под видео?

🎥 Видео

Опубликовано: 18.02.2025 10:48 , Обновлено: 18.02.2025

Белоруска, жительница небольшого города с населением 20 тысяч человек, поделилась в TikTok своим возмущением по поводу прохождения платного медицинского осмотра в местной поликлинике. Видео набрало уже 130 тысяч просмотров.

[info_b]Внимание! Присутствует ненормативная лексика! ?[/info_b]

На кадрах женщина, одетая в зимнюю одежду, рассказала о своём опыте сдачи «обычного мазка»: «Мне говорят, что анализ платный. Хорошо, понятно, что это медкомиссия и что проходить врачей платно». Далее, по словам автора видео, начался настоящий квест:

«Прихожу я сдавать мазок, мне говорят: идите оплачивайте в бухгалтерию. Хорошо. Когда мне давали направление, я спросила, сколько это стоит, — „копейки, 5 рублей“… Мне дают просто кучу заявлений. Это не одно заявление!.. Я вам клянусь, такого количества заявлений, чтобы взять мазок, при поступлении не надо было писать. Это ужас!».

Женщина также возмущена тем, что помимо оплаты за сам анализ (5 рублей), ей пришлось заплатить ещё 11 рублей «за колбочки, за забор материала, за его отправку».

По её словам, знакомые медики объяснили это тем, что поликлиника, несмотря на наличие всех необходимых возможностей для проведения анализов, теперь возит их в лабораторию соседнего города, что и увеличивает стоимость процедуры.

Комментаторы под видео, в основном, разделили негодование женщины и сетовали на дороговизну других процедур. Некоторые предложили обращаться в частные медицинские центры и лаборатории, где, по их мнению, процесс будет проще. Однако и в частных клиниках необходимо заполнять документы, а оплата производится по тому же принципу, что и в государственных учреждениях.

Один из них и вовсе удивлён возмущениями: «Где это находится? У нас в регистратуре оплачивают и все, выдают листок каких пройти врачей и пошли по кабинетам»

«Надо вводить минимальную медстраховку, чтобы покрывала анализы, медкомиссию. И не надо никаких заявлений, чтобы оперативно всё выдавали», — предложил другой.

«Причём тут такая или не такая медицина? Тут про сам подход. Зачем столько заявлений, договоров? Ну и цена, конечно, я считаю, за такой анализ завышена», — заметил ещё один пользователь.