"Отвоевывали" больничный. Женщина в TikTok заявила, что белорусы "не хотят" идти в госполиклиники. Что ответили подписчики?

🎥 Видео

Опубликовано: 04.03.2024 14:39 , Обновлено: 04.03.2024

В TikTok распространилось видео, где женщина поделилась историей, как она вместе с дочерью "отвоевывала" продление больничного листа в госполиклинике. Комментаторы привели аналогичные истории. А что говорят в Минздраве?

Автор видео рассказала, что девушка Ангелина (вероятно, ее дочь) заболела и четыре дня лежала с температурой 40°C. Герои ролика вызывали скорую помощь на дом. После Ангелина пошла продлевать больничный лист в поликлинику.

Там, как рассказала женщина, “подставили под сомнение то, что она [заболевшая девушка] хочет поправиться, потому что не помнила один препарат, который принимает”. Кроме того, пациентке “пришлось отвоевать свое право продления больничного”.

Далее герои видео, как утверждается, прождали три часа в приемном отделении медучреждения для консультации лор-врача - “увенчалось ничем”. Решили заочно принять назначения специалиста.

“Чтобы не вымаливать очередной день больничного, его пришлось закрыть и записаться к лор-врачу на бог весть знает какой период”, - сказала женщина.

И добавила, что в Минске проблемы с записью на прием даже к платным оториноларингологам. Свое видео автор сопроводила вопросом: “А могут платные врачи закрывать больничный?”

На это ответила лишь одна пользовательница: “Могут, конечно, я по ДМС [добровольное медицинское страхование] вызывала врача на дом. И открывала, и закрывала [больничный]”.

Другие комментаторы описывали похожие случаи.

“У сына температура была +39. Справку дали. Ровно через 5 дней прием, и его отправляют в школу, хотя температура те же 39. Повезли в больницу, там сразу положили”, - рассказала одна из пользовательниц ТикТока.

Больше 4,5 тыс. лайков набрал следующий комментарий: “Когда в поликлинику к врачу приходишь, у них такой вид, будто пришел к ним в долг попросить. А могут еще и закатить глаза с недовольным видом”.

Ещё один подписчик пожаловался на частную клинику, где его вынудили пройти ненужный рентген, а он “зря” потратил 130 рублей.

Борьба с очередями и кадровый дефицит

Новый министр здравоохранения Беларуси Александр Ходжаев недавно проинспектировал три столичные поликлиники и поручил «уменьшить продолжительность пребывания пациента в поликлинике», а также усилить профилактику перекрестного заражения пациентов. Так, руководителям амбулаторного звена поручили «сделать акцент на разделении пациентов для исключения перекрестного инфицирования» — по времени и расстоянию.

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А на открытии новой поликлиники в Орше глава Минздрава рассказал, как в Беларуси планируют решать проблему нехватки медицинских кадров и когда врачами “укомплектуют” регионы. Так, ведомство пообещало увеличить набор студентов медицинских вузов и профильных ссузов.

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