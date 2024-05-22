В Беларуси пошли грибы со вкусом курицы. Где найти и как готовить?
Белорусские грибники, которые начинают "тихую охоту" уже весной, в конце мая сообщили, что в лесу уже появился гриб, который растёт на стволах деревьев и многим по вкусу напоминает курицу. Он не так популярен, как боровик, лисички или подосиновики, но всё же его едят. Где его встретить и как приготовить, чтобы получился настоящий деликатес?
Речь идёт о трутовике серно-желтом (сокращенно ТСЖ). Его уже обнаружили в одном из лесов Минского района.
Что за гриб и где растет?
Трутовик серно-желтый — это ярко-желтый гриб с лёгким пушком кремово-желтого цвета. Сначала он выглядит как каплевидная желтоватая мясистая масса от светло-жёлтого, до оранжевого цвета, но с возрастом начинает твердеть и приобретать форму “уха”.
Шляпка ТСЖ может достигать до 30 сантиметров в ширину и до 7 сантиметров в толщину. А вес — 10-12 килограммов.
Растёт он чаще всего на стволах и пнях ольхи, ивы, тополя, на расстоянии полуметра над землей.
Сезон сбора этого гриба начинается в мае, и в основном собирают только молодые экземпляры, которые еще мягкие. Когда они вырастают, то становятся твердыми и практически несъедобными.
Вкус трутовика серно-желтого
Вообще ТСЖ считают условно съедобными. Нужно быть осторожными: иногда употребление может привести к отравлению. Кроме того, если съесть старый гриб, или молодой, но без термической обработки — возможно развитие галлюцинаций и ухудшение зрения.
[info_b] Трутовик серно-желтый нельзя есть беременным, женщинам в период грудного вскармливания, детям до 18 лет и людям с индивидуальной непереносимостью.
Если сомневаетесь в безопасности употребления этого гриба — не ешьте его.[/info_b]
Вкус трутовика серно-желтого не похож на вкус других грибов, что делает его оригинальным. Дело в том, что он напоминает курицу, поэтому его также называют “куриным грибом” и “древесным цыпленком”.
Как приготовить ТСЖ?
Есть несколько способов приготовить ТСЖ. Однако его всегда обязательно обварить или обжарить в течении 20-40 минут (в зависимости от того, насколько он твёрдый). Некоторые советуют воду подсолить.
К слову, после варки грибы не должны менять цвет.
[info_b]В процессе варки он выделяет специфический, сернистый, не очень приятный запах, который исчезает при дальнейшей обработке.[/info_b]
[info_b]С серно-желтым трутовиком хорошо сочетаются такие приправы, как шалфей, тимьян, розмарин или цитрусовая цедра.[/info_b]
Рецепт жареного трутовика серно-желтого
Ингредиенты:
- отваренные трутовики — 500 г;
- томатная паста — 4 ст. л.;
- репчатый лук — 2 шт.;
- растительное масло — 60 мл;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу.
Нарежьте вареные грибы на тонкие полоски. Очистите лук и нарежьте полукольцами.
Обжарьте грибы на масле 10 минут. Добавьте томатную пасту и специи. Перемешайте и томите под крышкой еще 5-10 минут, время от времени помешивая.
Подавайте в горячем виде. Жареные серно-желтые трутовики хорошо сочетаются с картофелем и овощами.
Рецепт супа из ТСЖ
Ингредиенты:
- ок. 1 кг грибов;
- 1 морковь;
- половина пучка петрушки;
- кусочек корня сельдерея;
- около 4 стакана бульона;
- 2 зубчика чеснока;
- 1 ст. л. сливочного масла;
- 1 ст. л. муки;
- 1 ст. л. майорана.
- соль, молотая сладкая паприка, молотая острая паприка - по вкусу.
Тщательно очистите грибы и промойте. Отварите в течение 15-20 минут, затем слейте воду. Когда остынут, нарежьте полосками. Овощи очистите и натрите на крупной терке.
Разогрейте сливочное масло в кастрюле. Обжарьте грибы и натертые овощи. Посыпьте их мукой и перемешайте.
Влейте бульон к обжаренным грибам и овощам. Готовьте, пока овощи не станут мягкими. В завершение приправьте суп специями.
Ранее Telegraf.news писал, что уже в начале мая тематические чаты грибников наводнили фотографии и видео неожиданно полных корзинок самых что ни на есть летних грибов — боровиков и маслят. Если на прошлой неделе эти благородные грибы встречались лишь в единичных экземплярах, то с приходом мая, по словам счастливых обладателей полных корзинок, сезон летних грибов “официально открыт”.
Белорусские грибники «официально открыли» сезон летних грибов. Где боровики и маслята уже берут корзинками?