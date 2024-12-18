Белоснежка в депрессии и Спящая Красавица на грани инсульта. Голландские учёные поставили диагнозы 8 диснеевским принцессам

Опубликовано: 18.12.2024 11:22 , Обновлено: 18.12.2024

Голландская исследовательница Санне Х. Б. ван Дейк из Университета Твенте вместе со своими коллегами, которые работают в области медицинских технологий и услуг, поставила диагнозы восьми принцессам из популярных мультфильмов американской студии Disney. Проанализировав их истории, учёные пришли к выводу, что ни одной из принцесс не грозит обещанный сказочниками финал в стиле "и жили они долго и счастливо".

По словам Санне Х. Б. ван Дейк, чья статья была опубликована в журнале BMJ, многие современные исследования образов диснеевских принцесс сосредоточены на пагубном влиянии нереалистичных идеалов на самооценку юных зрителей. Однако она с коллегами решила переключить внимание на реальные риски для здоровья, с которыми могли бы столкнуться принцессы в реальной жизни (а следовательно, таким же рискам подвергаются и те, кто пытается всерьёз копировать любимых героев).

Западные исследователи не раз обращали внимание на нереалистичное изображение сказочных персонажей, на которых невольно ориентируются дети.: недостижимые стандарты красоты, неестественное соотношение талии и бедер - всё это может негативно влиять на самооценку девочек.

Однако, как отметили Санне Х. Б. ван Дейк и её коллеги, самим принцессам едва ли удастся долго протянуть как минимум без психотерапевта, если те не изменят привычный образ жизни.

Белоснежка

Белоснежка — первая и прекраснейшая принцесса из всех (согласно зеркалу, висящему на стене в её замке), очаровывающая зрителей своей вневременной привлекательностью. Поскольку её отведена роль посудомойки на побегушках у злой мачехи, её возможности для социального взаимодействия крайне ограничены, отмечают авторы статьи.

А это, как показывают многочисленные исследования, напрямую связано с развитием сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии и тревожности. К счастью, Белоснежка встречает семь гномов, что всё же даёт ей шанс избежать опасного одиночества.

Жасмин

Проблемы с социализацией, по мнению учёных, грозят также и Жасмин, поскольку та выросла в стенах своего дворца в Аграбе, где её единственным социальным взаимодействием являются королевский персонал, стража и принцы, которые просят её руки. Многочисленные исследования показывают, что такое одиночество связано с риском развития деменции , проблемами с психическим здоровьем (такими как депрессия и тревожность) и нарушением регуляции иммунной системы.

Однако куда большее опасение исследователей вызывает тот факт, что принцессу практически повсюду сопровождает личный тигр по кличке Раджа. Это обстоятельство, по их словам, резко увеличивает риски зоонозных инфекций . Кроме того, учёные не могут исключить вероятности несчастных случаев, связанных с природной агрессивностью диких животных, какими бы “домашними” не пытались представить хозяева питомцев: черепно-лицевые и шейные травмы, травмы позвоночника - с такими диагнозами, по мнению авторов исследования, может столкнуться Жасмин, если продолжит беспечно трепать за хвост своего тигра.

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Золушка

Беспокойства учёных по поводу здоровья Золушки связаны с постоянным воздействием пыли, ведь злая мачеха всегда поручает ей самую пыльную работу. Это в будущем сулит развитием профессионального заболевания легких. Если та и дальше продолжит пренебрегать средствами индивидуальной защиты, ей не избежать рака легких и, как следствие, преждевременной смерти, предупредили исследователи.

Покахонтас

Стремление Покахонтас принести мир между коренными американцами и английскими поселенцами приводит ее к приключениям на головокружительных высотах — в буквальном смысле. Ее прыжок со скалы имеет впечатляющее время падения в девять секунд. Основываясь на времени падения, учёные оценили высоту скалы с помощью компьютерного моделирования - она составила впечатляющие 252 метров. Практикуя такие “олимпийские” упражнения, предупредили исследователи, Покахонтас рискует получить критические компрессионные повреждения ключицы .

Аврора / Спящая красавица

Авроре, которая у нас известна как Спящая Красавица, учёные спрогнозировали проблемы, связанные с чрезмерным сном. Сердечно-сосудистые заболевания, инсульт , ожирение и диабет - таков был неутешительный диагноз врачей.

“Кроме того, систематические обзоры показали, что длительный постельный режим связан с повышенным риском возникновения пролежней и мышечной атрофии, зависящей от времени”, - предупредили учёные.

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Мулан

Не избежать психических заболеваний, по мнению исследователей, и главной азиатской диснеевской принцессе - Мулан. Это, по их словам, связано с постоянным психологическим давлени я со стороны семьи, требующей отстоять свою честь с помощью договорного брака, публичной клеветы со стороны свахи и советника Императора.

“Женщины, сталкивающиеся с подобного рода насилием, могут испытывать повышенный уровень психического давления — например, в форме тревожности из-за того, что их заставляют жить жизнью, которую они не выбирали”, - предупредили исследователи.

Белль

По словам исследователей, общение Белль с Чудовищем подвергает принцессу риску заражения такими опасными инфекционными заболеваниями, как бруцеллез и бешенство .

“Что вообще такое это Чудовище? У него голова буйвола, брови гориллы, бивни дикого кабана, грива льва, руки и тело медведя и ноги и хвост волка. Таким образом, Чудовище является химерой, сущностью, состоящей из клеток разных организмов”, - предостерегли учёные сказочную принцессу от тесного контакта с зачарованным принцем.

Впрочем, даже если бы Белль выбрала его соперника, Гастона, по их мнению, Бэлль также пришлось бы несладко. Из-за чрезвычайно раздутого нарцисса-Гастона психическое здоровье принцессы наверняка бы пошатнулось, отметили исследователи.

Рапунцель

Рапунцель известна тем, что часто использует свои длинные волосы в качестве верёвки. Это, по словам исследователей, грозит девушке тракционной алопецией и в долгосрочной перспективе может закончится полным облысением.

Из других возможных симптомов ученые назвали постоянные головные боли, следствием которых могут стать постоянные перепады настроения, с которыми едва ли справится даже сказочная принцесса.

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Советы учёных

Резюмируя свои исследования, авторы дали рекомендации в том числе самой компании Disney, предложив пересмотреть свои подходы к изображению героев детских мультфильмов.