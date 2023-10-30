Почему многие мультяшные персонажи желтого цвета? Дело не только в позитиве

Опубликовано: 30.10.2023 10:14 , Обновлено: 14.03.2025

Вы когда-нибудь задумывались, почему многие герои мультфильмов желтые? Этот цвет не очень близок к естественному цвету кожи человека и часто выглядит даже немного карикатурно. На самом деле его выбрали не случайно. Объяснение этому лежит отчасти в психологии, а отчасти в теории искусства.

Если хорошенько подумать, то можно найти немало мультфильмов, в которых персонажи желтого цвета играют главную роль. Наиболее характерным является сериал “Симпсоны”, где практически все персонажи имеют один и тот же насыщенный желтый цвет.

Но в мире мультипликации персонажей этого цвета гораздо больше: Берт и Эрни (Влас и Еник) из “Улицы Сезам”, Пикачу из “Покемона”, Губка Боб, диснеевский Винни-Пух и, наконец, Миньоны, которые в последние годы бьют рекорды по просмотрам. Почему же все эти мультяшные герои желтые?

У иллюстраторов есть разные причины окрашивать своих персонажей в такой цвет. Обычно это или психология, или теория искусства.

Привлечение внимания

Во-первых, желтый цвет сильно привлекает внимание. Мало кто знает, но Симпсоны изначально имели цвет, близкий к цвету человеческой кожи. Однако создатели мультфильма решили привлечь зрителей, переключающих каналы, и раскрасили их в желтый цвет. Возможно, вы не раз попадались на эту уловку и хотя бы на мгновение останавливались на канале, по которому шел этот популярный сериал.

Пикачу

Контраст

В некоторых случаях желтый цвет персонажа выбирают потому, что он лучше всего контрастирует с фоном, на котором он появляется. Так, например, произошло с Губкой Бобом, который живет в океане. Желтая губка отлично видна на преимущественно синем фоне.

Позитивные ассоциации

Кроме того, желтый цвет выбирают не в последнюю очередь потому, что он вызывает положительные ассоциации. Мы ассоциируем его с теплом, счастьем и игривостью. Такие качества обычно присущи желтым героям мультфильмов. Когда вы видите Пикачу или Миньонов, многие люди, наверное, сразу чувствуют, что это милые и симпатичные существа.

Ранее Телеграф писал, что фанаты популярного мультсериала «Симпсоны» давно ломают голову над тем, как же у его создателей получилось предсказать некоторые моменты и события, которые произошли потом в будущем. Секрет раскрыли актеры.

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