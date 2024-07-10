В DreamWorks признались в съёмках нового мультфильма про Шрека. Когда покажут?

Опубликовано: 10.07.2024 10:45 , Обновлено: 10.07.2024

Студия DreamWorks Animation объявила о подготовке нового сиквела мультфильма "Шрек 5". Сиквел популярной франшизы пообещали выпустить в 2026 году.

Режиссёром новой части станет Уолт Дорн, который ранее работал над тремя предыдущими частями франшизы «Шрек», а также Брэд Эблсон - аниматор, который отметился в работе над мультфильмами «Миньоны: Восхождение Грю» и «Симпсоны».

Известно, что в работе над мультфильмом задействовали Майка Майерса, Эдди Мерфи и Кэмерон Диас, которые вернутся к своим ролям Шрека, Осла и Фионы соответственно.

По заверениям студии DreamWorks Animation, “Шрек 5” находится в разработке уже давно и выйдет через 16 лет после выхода предыдущей части «Шрек навсегда». Релиз запланировали на 1 июля 2026 года.

Напомним, что первый мультфильм франшизы «Шрек» дебютировал ещё в 2001 году. Мультфильм отметился премией “Оскар” за лучший анимационный фильм и имел большой коммерческий успех, собрав почти полмиллиарда долларов в прокате. Всего же франшиза принесла своим создателям более 2,9 миллиарда долларов в мировом прокате.

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