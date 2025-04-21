Белорусы показали в TikTok первые грозы 2025 года, прогремевшие на севере Беларуси

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Опубликовано: 21.04.2025 11:09 , Обновлено: 21.04.2025

Несмотря на почти летнюю жару, доходившую до +29°С, первые весенние грозы всё же добрались до Беларуси, прогремев в минувшее воскресенье, 20 апреля, на севере страны. «Видеоотчёты» об этом природном явлении появились в TikTok из Новополоцка и Глубокского района, подтвердив прогнозы, в которые во время волны тепла поверили не все.

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И похоже, на этом погодные сюрпризы не закончатся: вслед за грозами синоптики начинают говорить о возможном существенном похолодании к концу недели.

Действительно, многие удивились, когда в выходные синоптики (и официальные, и неофициальные) предупредили о возможности кратковременных дождей и местами гроз. После аномальной жары в четверг-пятницу такой прогноз казался маловероятным. Однако, как показали видео из соцсетей, грозы действительно были — первые в Беларуси в 2025 году.

Напомним, ещё на прошлой неделе журналисты Telegraf.news были первыми, кто предупредил о грядущем «холодке» и даже возможном снеге в то время, как многие уже попрощались с холодами до осени.

Так, телеграм-канал @nadvorie снова написал о грядущих переменах. По его анализу прогностических карт, примерно с 25 апреля на наш регион начнёт смещаться «высотная ложбина», которая принесёт холодный воздух из приполярных районов.

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