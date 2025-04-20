"С размахом"? В Беларуси вслед за Балтикой начался сезон гроз. Где дожди не охладят жару +28°C?

Опубликовано: 20.04.2025 11:34 , Обновлено: 20.04.2025

Белорусские метеорологи предупредили, что с воскресенья, 20 апреля, по вторник, 22 апреля, в стране ожидаются грозы. Что будет с температурой и где те места, в которых воздух прогреется до +28°C?

По данным ТГ-канала “Метеовайб”, в странах Балтии сезон гроз начался “с размахом”. Над Латвией зафиксировали порядка 9000 ударов молний, а во всех странах Балтии их было около 24 000.

Вот и в Беларуси в ближайшие три дня стоит ждать как кратковременные дожди, так и самые настоящие грозы. Во всяком случае, Белгидромет предупредил, что уже с воскресенья где-то они пройдут. Правда, точные места не назвал. Температуру же пообещал ночью +7..+13°С, а днем +20..+26°С.

Кстати, эксперты “Метеовайба” осторожно намекнули, что грозы могут пройти в самом центре Беларуси в воскресенье. “Центр страны как никогда близок к тому, чтобы услышать первый гром и увидеть грозовые наковальни. Но а максимальное конвективное развитие фронт получит на севере Беларуси”, - сообщил метеорологический Тг-канал.

В понедельник, 21 апреля, в белорусской госслужбе прогнозов предупредили о влиянии атмосферных фронтов, “смещающихся с Западной Европы”. А это значит, что днём может быть облачно с прояснениями. И снова в некоторых местах дожди и грозы. Тут Белгидромет был куда конкретнее и выписал “желтое” предупреждение на дневное время “в отдельных районах по северу страны”. Температура же обещана +8..+13°С ночью и от +19°С днём по северу до +27°С по югу Беларуси.

Вот и во вторник, 22 апреля, над Республикой будет “теплая неустойчивая воздушная масса”. Что снова означает облачно небо с прояснениями.

“Ночью местами по северу, днем в отдельных районах страны ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами слабый туман”, - сообщили в Белгидромете. Ночью температура снизится до +6..+13°С, а днем воздух снова прогреется до +21..+28°С, по северу Беларуси будет не выше +19..+20°С.